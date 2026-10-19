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▲一名網友在Threads分享前往好市多新高雄店購物的暖心經歷。（圖／截取自Threads）

逛賣場不只買到好商品，還能收穫滿滿的人情味！近日一名網友在Threads分享前往好市多新高雄店購物的暖心經歷，結帳後工作人員看到她獨自一人搬運商品，主動上前幫忙將商品搬上機車，貼心舉動讓她感動直呼：「這種才是我願意給服務費的服務啊！」貼文引來不少網友共鳴，紛紛分享自己遇過的好市多暖心服務。這名網友在Threads發文表示，這次返回高雄，特別前往好市多替父母添購新枕頭，由於過去熟悉的中華路舊店已搬遷，自己一直沒有機會到新店逛逛。沒想到新店帶來的第一個驚喜，竟是周邊舒適的環境與港灣風景。除了好逛、好買，真正讓她留下深刻印象的，則是員工不經意流露的貼心。她表示，當天採購結束準備離開時，工作人員看到她獨自一人搬運商品，便主動上前協助，把採購的東西搬上機車，完全不需要開口求助。這份突如其來的溫暖，讓她忍不住發文稱讚太貼心。貼文曝光後，不少網友也分享類似經驗。有人留言：「好市多的店員人真的都很nice」、「其他間我不清楚，但目前我遇到的好市多店員基本上都是主動幫忙。」除了員工熱情，高雄新店的港灣環境同樣引起關注。有網友驚呼：「今天才知道高雄新店在港灣附近…」也有人分享：「我也喜歡新店！ 如果是白天去可以先去附近逛逛再去採購。」一趟原本平凡的採購行程，因為賣場環境與暖心服務，成為令人難忘的生活小確幸。