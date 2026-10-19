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Amazon封鎖Meta購物代理人

▲Meta推出AI代理人Muse，主打協助使用者完成各種網路任務，但近期傳出Amazon封鎖Muse存取購物網站，顯示AI自動購物功能正面臨電商平台的限制。（圖／翻攝自Meta）

航空、銀行也限制AI代理人

科技巨頭開始尋找解方

AI發展飛速，不只會聊天，透過AI代理人（AI Agent）模式還能幫忙訂機票、餐廳，甚至自動上網購物，不過這項看似方便的新功能，卻開始碰壁，根據外媒《The Verge》報導，近期包括亞馬遜、達美航空及多家金融、生活服務網站，陸續限制AI代理人存取，就連OpenAI、Meta、Google等科技巨頭積極發展的AI服務也受到影響。AI代理人被視為生成式AI的下一步，與過去只能回答問題的ChatGPT不同，這類工具能夠按照使用者指示，自行開啟網站、搜尋商品、比較價格，甚至完成預訂或購買。包括OpenAI的Dots、Meta的Muse、xAI的Grok等服務，都朝著讓AI代替使用者執行任務的方向發展。不過，AI有能力操作網站，不代表網站願意放行，根據《The Verge》報導，Amazon已開始阻擋Meta旗下Muse代理人進入購物網站，讓AI無法正常瀏覽商品或代替消費者下單。此外，也有使用者反映，OpenAI的Dots、Grok及其他AI代理人在Amazon遇到存取限制。Amazon過去就曾與AI搜尋公司Perplexity發生爭議，認為第三方AI代理人未經許可，就在網站上替消費者購物，違反平台規範。雙方甚至因此對簿公堂。除了購物平台，航空公司也對AI代理人抱持保留態度。美國達美航空向《TechCrunch》表示，目前並未與第三方AI代理人建立合作或整合機制，讓AI能直接透過官方數位平台替旅客搜尋、預訂機票。航空公司強調，必須考量資訊安全與顧客體驗，才能評估是否開放相關功能。聯合航空則指出，依照網站使用條款，未經書面許可，不得使用機器人或其他自動化工具監控、複製網站內容，或進行其他未經授權的活動。不過，聯合航空並未明確證實是否針對特定AI代理人進行封鎖。金融業的態度更加謹慎，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、嘉信理財（Charles Schwab）也因安全考量，限制外部AI代理人直接存取客戶帳戶。面對網站封鎖，科技公司也開始尋找新的合作模式，Meta已與Walmart、Gap、Sephora、Best Buy等零售品牌建立合作關係，讓Muse能透過獲得授權的方式提供購物服務；電商平台Shopify也正推動讓AI代理人更容易接觸商家。Meta並與多家企業合作研擬新的開放標準，希望未來網站能夠辨識哪些AI代理人確實獲得使用者授權，哪些則可能是惡意程式，降低網站與AI之間的衝突。