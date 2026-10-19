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受到全球AI類股走弱、費城半導體指數連8個交易日收黑影響，台股也自10月6日觸及歷史高點49968.92點後快速回檔。根據證交所統計，外資上週（10月12日至16日）大舉賣超5862.28億元，其中，記憶體概念股力積電（6770）遭賣超19.12萬張，成為外資賣超張數最多的個股，台積電（2330）、南亞科（2408）也名列賣超前3名。根據證交所統計，三大法人上週合計賣超7100.8億元，其中，自營商賣超2119.7億元、投信買超881.2億元，外資則賣超5862.28億元。值得注意的是，外資10月15日單日賣超3025.55億元，刷新歷史紀錄。觀察外資賣超張數前10名，力積電以19.12萬張居冠，台積電以9.7萬張排名第2，南亞科以9萬張排名第3。其餘依序為聯電（2303）6.9萬張、台塑（1301）6.3萬張、友達（2409）5.1萬張、南亞（1303）4.44萬張、台塑化（6505）4.42萬張、京元電（2449）4.1萬張，以及國巨*（2327）3.6萬張。至於外資買超前10名，中鋼（2002）以16.7萬張居冠，合庫金（5880）以7.32萬張排名第2，陽明（2609）以7.3萬張排名第3。其餘包括兆豐金（2886）7萬張、元大金（2885）6.9萬張、華航（2610）5.7萬張、長榮航（2618）5.6萬張、台新新光金（2887）4.86萬張、寶成（9904）及統一（1216）各約4.8萬張。整體來看，外資上週大幅調節台股，電子、半導體及記憶體相關個股成為主要賣超對象；買超方面則以中鋼居首，金融、航運及傳產股也出現在買超名單中。