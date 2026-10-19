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法國周末超過55萬名群眾走上街頭抗議政府的公共服務品質以及當地生活成本不斷飆升，卻演變成暴力衝突，大量激進左翼份子和穆斯林移民到處洗劫商家，並在街道上縱火，攻擊警察和消防車，巴黎街頭滿目瘡痍。在塞納河畔，遊客搭乘的小型觀光船成為搖滾區，見證了意外的烽火景象。綜合外媒報導，週六預訂塞納河遊船行程的度假旅客，遭遇了意料之外的景象，在這場陷入混亂與暴力抗爭的城市中，坐擁了第一排的「搖滾區」。目睹巴黎在暴民的破壞下淪為「戰場」。影片中可以聽到女導遊熱情地介紹著艾菲爾鐵塔等巴黎地標，而天空上方則瀰漫著濃濃的黑煙。隨著觀光船逐漸靠近，可以看到一座橋下正冒著大火，頭頂上還傳來刺耳的警笛聲。一名將這趟宛如戰場之旅的畫面分享至 TikTok 的遊客描述：「POV（第一人稱視角）：當你搭著塞納河觀光船，而巴黎在燃燒」，然而，畫面中可看到導遊仍照常介紹景點，彷彿一切正常。這場暴動在周末席捲法國多地，巴黎警方表示，光是在法國首都圈就有 855 人被捕。檢察官辦公室則指出，其中 557 人已被拘留。當局表示，蒙面團體在暴動中縱火並襲擊公共建築，大量無辜店家遭到搶劫。