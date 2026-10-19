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粥大福爆紅「極鮮雙蟹粥」回歸10/20開賣！

▲粥大福「極鮮雙蟹粥」爆紅回歸。（圖／記者蕭涵云攝）

記者開箱「極鮮雙蟹粥」實拍！兩隻螃蟹帶蟹膏

《NOWNEWS今日新聞》記者今搶先開箱，一端上桌只見兩隻螃蟹佔滿整個碗、快要看不見粥，翻過來的螃蟹每隻都帶有蟹膏

▲入粥兩隻螃蟹都有蟹膏。（圖／記者蕭涵云攝）

粥大福「極鮮雙蟹粥」開賣資訊

▲可品嚐螃蟹鮮甜味，也可依照喜好加入辣菜脯、芹菜調味。（圖／記者蕭涵云攝）

藏壽司：「蟹鮭秋饗祭」新菜一次整理

▲藏壽司「蟹鮭秋饗祭」新菜開吃。（圖／藏壽司kurasushi.tw）

粥大福爆紅「極鮮雙蟹粥」回歸，官方表示，2026年10月20日全台門市限量開賣！《NOWNEWS今日新聞》今（19）日開箱，兩隻螃蟹都帶有蟹膏，只要花價格160元就吃得到。粥大福表示，「今年預計賣2萬份，賣完為止」，大家快準備手刀衝了。喜歡吃蟹的消費者，還可關注藏壽司「蟹鮭秋饗祭」新菜一次整理。去年在Threads爆紅的粥大福「極鮮雙蟹粥」，主打豪邁放入兩隻螃蟹，才花平價百元就能吃到濃郁海味。讓網友大讚，「太扯了」、「超級划算」，「在粥裡挖到蟹黃 螃蟹裡挖出來的蟹黃也好大！」還有急著吃的海鮮控分享：「冒著被燙傷的風險」，還沒來得及等吹涼，就狂塞進嘴裡。受歡迎程度真的好誇張，還有店員透露，幾乎一開店就會馬上賣完。今年粥大福「極鮮雙蟹粥」開賣在即，，光是用聞的就海味十足。提醒粥大福「堅持現點現煮」，真的要小心燙口。時間：10月20日起全台限量開賣，數量有限，售完為止。價格：每碗售價160元。藏壽司10月「蟹鮭秋饗祭」新菜開吃，推薦「辣椒螃蟹」80元、「迷你蟹奶油扇貝海鮮燉飯」80元、「微辛軟殼蟹海苔包」80元、「松葉蟹握壽司（一貫）」90元、「蟹肉沙拉加州捲」90元、「蟹奶油濃厚烏龍麵」140元。