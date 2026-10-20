寶可夢30週年活動「PokéXciting! in 台北」已在10月11日落幕，超人氣周邊「吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色」被熱情粉絲搶爆！官方日前宣布，在今（20）日再度販售，為了因應人潮，10月20日到23日需要領取入店整理券才能進入購買，因為現場人數過多，差不多在早上6點半左右就開始發放整理券，官方這次還在領券民眾手上多加蓋紫外線隱形印章，不同時段會有不同的手章，嚴禁換券或是拿別人的券入場，防止重複排隊的情況發生。
粉紅爆炸頭皮卡丘連續4天開賣 前一晚就有人排隊
台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）日前宣布，「吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色」在今（20）日再度到貨，售價一樣是450元，為了因應可能湧入的購買人潮，官方新增10月20日至23日連續4天都需要入店整理券，才能入場，官方還特別指出，每人每天限領1張，現場可能實施領券及入店前查驗機制，重複排隊、使用他人整理券，可能會被拒絕入店購買。
消息一出，許多訓練家都開始安排時間，要前往寶可夢中心排隊購入台北限定的粉紅色爆炸頭皮卡丘，還有訓練家在Threads上請益，詢問幾點抵達才能拿到整理券，大家也紛紛分享自己在「PokéXciting! in 台北」排隊的經驗，還有民眾在Threads分享，前一天晚上8點15分就看到有人在排隊，「現主時20:15，爆炸頭皮卡丘夜排大軍已出現在A11，明天早上才開賣欸，先祝大家明天搶購順利」。
深夜12點開始排隊 拿到第二批次進場
有現場排隊的訓練家小黑告訴記者，他原本想凌晨3點過去排隊，但看到網路上前一天晚上10點就有人排隊了，所以馬上從台北萬華出門前往，到現場約深夜12點，他是只有一個人在現場排隊，排在第103位，上午6點半左右就開始發放入場整理券，領券的時候，工作人員會同步在右手腕內側蓋上紫外線隱形印章，不同批次有對應的印章，防止民眾重複排隊，或是使用他人的整理券進入店內。
小黑10月10日、10月11日也有到現場排隊，但很可惜都沒有買到，所以決定今（20）日再次販售提前來排隊，很開心領到第二批次進場，他會先在附近休息，等待入場時間到。有民眾在網路上分享，現場也有出現疑似代買的阿公、阿嬤，但他們抵達的時間比較晚，差不多在清晨5點左右，還有阿嬤想插隊，被民眾喝止。官方使用蓋章加上整理券的方式，也讓不少民眾稱讚官方的做法，能嚴防重複排隊或代領整理券的情況。
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台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）日前宣布，「吉祥物 PokéXciting!（皮卡丘）粉紅色」在今（20）日再度到貨，售價一樣是450元，為了因應可能湧入的購買人潮，官方新增10月20日至23日連續4天都需要入店整理券，才能入場，官方還特別指出，每人每天限領1張，現場可能實施領券及入店前查驗機制，重複排隊、使用他人整理券，可能會被拒絕入店購買。
消息一出，許多訓練家都開始安排時間，要前往寶可夢中心排隊購入台北限定的粉紅色爆炸頭皮卡丘，還有訓練家在Threads上請益，詢問幾點抵達才能拿到整理券，大家也紛紛分享自己在「PokéXciting! in 台北」排隊的經驗，還有民眾在Threads分享，前一天晚上8點15分就看到有人在排隊，「現主時20:15，爆炸頭皮卡丘夜排大軍已出現在A11，明天早上才開賣欸，先祝大家明天搶購順利」。
有現場排隊的訓練家小黑告訴記者，他原本想凌晨3點過去排隊，但看到網路上前一天晚上10點就有人排隊了，所以馬上從台北萬華出門前往，到現場約深夜12點，他是只有一個人在現場排隊，排在第103位，上午6點半左右就開始發放入場整理券，領券的時候，工作人員會同步在右手腕內側蓋上紫外線隱形印章，不同批次有對應的印章，防止民眾重複排隊，或是使用他人的整理券進入店內。
小黑10月10日、10月11日也有到現場排隊，但很可惜都沒有買到，所以決定今（20）日再次販售提前來排隊，很開心領到第二批次進場，他會先在附近休息，等待入場時間到。有民眾在網路上分享，現場也有出現疑似代買的阿公、阿嬤，但他們抵達的時間比較晚，差不多在清晨5點左右，還有阿嬤想插隊，被民眾喝止。官方使用蓋章加上整理券的方式，也讓不少民眾稱讚官方的做法，能嚴防重複排隊或代領整理券的情況。