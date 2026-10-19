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2026年名古屋亞洲帕拉運動會（下簡稱亞帕運）傳來捷報。中華隊跆拳道戰將蕭翔文於今（19）日出戰跆拳道男子K44級58公斤級賽事，一路挺進金牌戰，最終在決賽以8：2、18：6連拿兩回合，以直落二的壓倒性優勢撂倒烏茲別克好手瓦利約諾夫（Fayozbek Valijonov），為中華代表團摘下本屆亞帕運首面金牌兼首面獎牌的同時，更風光完成個人在亞帕運的二連霸壯舉。曾於上屆杭州亞帕運勇奪金牌的蕭翔文，本屆賽事狀態依然維持巔峰。他在8強賽輕鬆過關後，準決賽碰上伊朗強敵哈桑普爾（Mohammadtaha Hassanpour），首回合便狂轟猛炸攻下18：2的大幅領先，隨後次局以6：4鎖定勝局，順利以2：0拿到金牌戰門票。進入關鍵金牌戰，面對烏茲別克選手瓦利約諾夫，蕭翔文開局便展現強烈企圖心，連續針對對手中段發動猛攻取得4：0開門紅。雖然比賽中段一度被追回2分，但他沉著應戰，在首回合讀秒階段精準突破防線再補分數，順利以8：2搶下第一局。第二回合落後的瓦利約諾夫進攻顯得急躁，蕭翔文冷靜抓準對方防守漏洞，開局再度打出一波4：0攻勢。在對手急於反撲之際，蕭翔文順勢拉開分差至14：4，最終以18：6的懸殊比分奠定勝基，以直落二之姿毫無懸念地收下金牌。賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。蕭翔文從小投身跆拳道訓練，大學時原正積極準備一般國手選拔，卻不幸遭遇車禍導致右上肢神經叢損傷。面對運動員生涯的重創，他並未放棄夢想，反而選擇化逆境為力量，轉戰帕拉跆拳道領域。憑藉優異的技术與頑強的毅力，他迅速在國際賽場崛起，不僅在上屆2022年杭州亞帕運勇奪隊史首面跆拳道金牌，更在2024年巴黎帕運摘下銅牌，並因在賽事中主動幫對手拾起護套的溫暖舉動深受全球關注，獲封「陽光男孩」稱號。