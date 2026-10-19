我是廣告 請繼續往下閱讀

陸劇《嫁金釵》由田曦薇、閆桉主演，一上架就登上Netflix熱播榜冠軍。其中一段激情「喉結蝴蝶吻」，更是讓兩人衝微博熱搜。不料閆桉才剛爆紅，就被狂挖黑歷史，遭爆設有私聯群組，還只有富婆能進去，引發大量批評。閆桉近日因主演《嫁金釵》中的英國公府世子「陸濯」一角爆紅，不料黑歷史卻狂被挖，有脫粉的粉絲曾爆料閆桉有與粉絲之間的私聯群組，在韓國活動期間，就給過不少富婆自己的微信帳號，對普通粉絲愛搭不理。據悉該群組還是只有富婆可加入，閆桉也因此遭疑是攀附高消費的富婆粉絲。除此之外，閆桉在韓國以PENTAGON活動期間，也被爆料在團體時，缺席了一半以上的團體活動，還爆出談戀愛、跑夜店等行為，在退出團體後，還全程不提團體，想擺脫偶像身分。雖然以上爆料都未證實，但還是對閆桉出現了負面影響。閆桉曾是韓國Cube娛樂旗下男團PENTAGON的門面擔當，不過卻接連因健康問題停工，2023年公司宣布閆桉不續約、結束專屬合約，他才正式結束團體活動，返回中國發展，並憑藉《大夢歸離》及《月鱗綺紀》等古裝劇逐漸站穩腳步。而這次在《嫁金釵》他是首次擔綱男主角，不料過往黑料又被挖，讓他的爆紅之路再度蒙上一層陰影。