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一名在俄羅斯莫斯科大學就讀的中國陳姓留學生，近日被中國同學舉報，在課堂上披上日本旭日旗，中國小粉紅學生當場要求他拿下未果，憤而向學校檢舉。這名陳姓留學生隨後被中國官媒撰文痛批，意外的是，陳男還被爆出在課堂攜帶一面台獨旗幟，喜歡與台灣同學交朋友。包含環球時報等中國媒體宣稱，莫斯科大學中國學生學者聯誼會在本月17日，正式向校方舉報就讀歷史系的陳姓留學生展示日本軍國主義旗幟，同時匯報中國使館教育處。《環球時報》引述相關知情人士說法宣稱，該學生姓陳，在來到莫斯科學習後就多次發表不法言論。事發後，在場的多位中國留學生將陳男控制住。在場中國同學的強烈要求下，陳男才錄製了一段不痛不癢的道歉影片。陳男在影片強調「喜歡日本歷史文化」，但也表示「旗子是俄羅斯人送的生日禮物」，拒絕交出或銷毀旭日旗。《環球時報》擷取陳男的微信帳號截圖，指控他有精日情結，身著黑色日式傳統服飾，並宣稱陳男的朋友圈使用繁體字，發布大量日本歷史人物相關的內容，並在社交平台展示傳播宣揚日本軍國主義的敏感物品。點名陳男思想立場出現嚴重偏差，具有明顯的精日與台獨傾向。甚至指控陳男施暴且使用日語進行言語辱罵，然而，中國官媒未有任何公開證據或影像。報導還聲稱有一位俄羅斯學生反映，陳男在10月7日的課上攜帶一面台獨旗幟，宣揚台獨觀點。中國官媒對其大肆批判，解放軍旗下帳號「鈞正平」18日也發文批評，消息「令人震驚，更令人憤慨」。香港01與觀察者網報導則提到，校方表示事件違反教學理念，已高度重視並將盡快公佈官方處理結果。中國學生會則稱，在國家尊嚴與歷史底線面前沒有模糊空間，將持續跟進處置進度。