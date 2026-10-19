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▲高雄市政府海洋局舉辦大海開吃活動。(圖／記者黃守作攝，2026.10.19)

▲高雄市副市長羅達生致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.10.19)

▲高雄市政府海洋局舉辦大海開吃活動。(圖／記者黃守作攝，2026.10.19)

▲高雄市政府海洋局舉辦大海開吃活動。(圖／記者黃守作攝，2026.10.19)

高雄市政府海洋局於今(19)日，在高雄市政府鳳山行政中心廣場，舉辦大海開吃活動行銷記者會，高雄市副市長羅達生宣布自10月24日起至12月12日串聯高雄六大漁港，從高雄彌陀率先起跑，林園中芸、永安永新、高雄夢時代、梓官蚵子寮，以及茄萣興達港等六大漁港，聯手接力開吃，以在地漁產為主軸，結合美食饗宴、漁業文化、親子遊憩及期間限定大型藝術裝置，歡迎全國民眾走進高雄海線，體驗港都獨有的海洋魅力，展現高雄港都漁港新風貌。高雄市政府海洋局大海開吃活動行銷記者會，是由高雄市副市長羅達生主持，農業部漁業署副署長繆自昌、高雄市政府海洋局局長石慶豐、民政局局長閻青智、高雄市議員張漢忠、邱俊憲、林智鴻等民意代表，以及高雄區漁會理事長黃一茂、總幹事楊俞凡、彌陀區漁會總幹事林子清等漁業界和各機關團體代表與會。高雄市副市長羅達生表示，高雄是全國重要的漁業重鎮，漁業總產量達61.1萬公噸、總產值約511億元，分別占全國58.8%及50.3%，展現雄厚的產業實力，其中，遠洋漁業產量約55.4萬公噸、產值達450.7億元，前鎮漁港更是全國重要的遠洋漁業基地，而養殖漁業面積達3638公頃，年產量約4.6萬公噸、產值約49.6億元，以虱目魚、鱸魚及石斑魚等特色魚種為代表。羅達生說，高雄不僅是漁業重鎮，更是美食愛好者的天堂，從亞灣到沿海各大漁港，民眾不僅能欣賞港灣風光，感受濃厚的海洋文化，還能品嚐最新鮮的漁獲與各式在地海鮮料理，高雄市政府將持續透過品牌行銷及地方活動，推廣茄萣烏魚、永安石斑魚、彌陀虱目魚、梓官鮮撈海產、高雄秋刀魚與魷魚，以及林園魚蝦苗等優質漁產，讓更多民眾認識高雄豐富多元的海味，歡迎踴躍參加大海開吃，保證滿載而歸。高雄區漁會理事長黃一茂則歡迎民眾到高雄港都參與在地海鮮嘉年華及漁村文化體驗活動，海線從彌陀一路大口享受最鮮美的海味，欣賞迷人沿海風光，感受高雄人的氣魄，以及霸氣與熱情。高雄市政府海洋局局長石慶豐指出，「大海開吃」品牌自112年推出以來，持續整合各區公所、漁會及地方特色資源，將單純的水產品推廣活動延伸為結合觀光、文化與產業的區域行銷品牌，今年活動從虱目魚、石斑魚到烏魚及遠洋漁產，呈現各地漁業特色，帶領民眾深入認識高雄海線的產業文化與地方風貌。石慶豐並指出，此次大海開吃系列活動，將由彌陀率先揭開序幕，10月24日至25日舉辦虱想起虱目魚行銷推廣活動，安排料理秀、魚丸DIY及漁村輕旅行，帶領民眾體驗虱目魚的多元風味；10月31日接續於林園舉辦海納林園漁樂中芸，展現中芸漁港獨具特色的漁業文化與觀光魅力。11月7日至8日登場的永安石斑魚饗鮮季，將結合親子闖關及海上遊憩體驗，打造適合全家同遊的海線行程。11月14日在前鎮夢時代前時代大道舉辦高雄大鮪魷秋季，規劃海洋五寶展區及美食品嚐活動，展現高雄遠洋漁業特色；12月5日至6日由梓官漁見海洋鮮浪潮接力登場，透過創意市集與食魚教育推廣在地漁產；12月12日由茄萣壓軸登場，結合在地傳統宗教文化巡禮與烏魚特賣，展現茄萣獨特人文風情與水產魅力。