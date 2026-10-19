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子公司國票證券前9月獲利年成長302.79% 創歷史新高

國票金前9月獲利較去年全年成長逾6成 強化債券操作策略迎戰美升息

總座談併購評估各種可能性 薪酬改革首長變動薪資不得超過固定薪資

國票金控今（19）日召開法人說明會，由總經理吳瑛主持，並公布9月自結稅後盈餘3.45億元，累計1至9月稅後盈餘36.92億元，年增116.29%，每股稅後盈餘（EPS）1.01元，金控整體獲利與去年全年度相較，已成長超過6成，9月底每股淨值12.66元，獲利收益持續向上。在子公司營運表現方面，國際票券9月稅後盈餘為1.79億元，累計1至9月稅後盈餘21.41億元，年成長49.77%。3大主要業務均維持正向成長，其中票券業務受惠於承銷量、部位(含FRCP)評價利益、利息淨收益提升，獲利維持穩健；債券業務方面，雖美國聯準會（Fed）9月重啟升息1碼，外幣RP成本緩步走揚，OCI部位評價承壓，惟目前台、外幣債券養券收益維持正貢獻，獲利大幅增長；股權業務受惠AI產業需求強勁帶動台股相關供應鏈類股大漲，加以均衡配置OCI股息部位領息貢獻，獲利亦顯著提升。國票證券9月稅後盈餘為4.52億元，累計1至9月稅後盈餘32.55億元，年成長302.79%，獲利仍為歷史新高。受惠台股日均成交量值維持高檔，帶動該公司經紀業務手續費收入、融資及不限用途借貸利息收入呈倍數成長；自營業務方面，得益於交易策略奏效，各相關期貨衍生性商品、股票、認購（售）權證等部位操作績效良好，整體自營收益大幅增加，成為獲利成長之重要動能。國票創投截至今年9月底，本業累計獲利1.75億元，年減37.59%，主要投資部分個股之處分、評價利益較去年同期減少。此外，權益法轉投資中國大陸的國旺租賃因當地經濟表現仍疲，採取穩健保守原則，增加壞帳損失準備提存，使國票創投整體獲利呈現虧損，今年前9月稅後損失1.83億元。國票金總經理吳瑛表示，今年以來，全球金融市場充滿挑戰與機會，國票金在全體同仁的努力下，各項業務繳出亮眼成績，尤其資本市場表現突出，各子公司自營及投資部門充分掌握市場機會，投資收益表現良好，截至今年9月底，金控整體獲利與去年全年度相較已成長超過6成。展望後市，吳瑛指出，美國聯準會因通膨風險升高，於9月會議決議升息一碼；會後公布的點陣圖亦顯示，委員預期年底前仍有升息1碼的空間，貨幣政策前景偏緊，將限制美債殖利率下行空間。面對總體經濟與利率環境變化，經營團隊將持續強化債券操作策略，逐步調整債券投資組合結構並執行部位置換，在控制存續期間的前提下，提高養券部位收益率，以在升息循環中穩固債券收益。授信業務方面，她說，當前核心任務為強化資產品質、嚴格控管信用風險，並持續清理與優化中國大陸租賃部位，將相關風險降至最低。純網銀業務方面，樂天國際銀行已於今年6月22日完成現金增資27.79億元，核心資本健全度進一步提升；隨著「企業網路銀行」平台於今年初正式上線，該行將深耕企業金融客戶基礎，帶動優質存款成長，並拓展企業自貸業務，以優化資產配置及利差表現。在併購政策方面，吳瑛強調，國票金將在配合政府政策、順應市場機制的原則下，積極評估各種可行方案，規劃兼顧股東、員工權益及金融市場發展的最佳策略，未來也將持續強化風險控管與動態資產配置，聚焦利差優化，並積極開發「永續發展票券」客源，擴大綠色金融布局。同時，將持續深化核心業務發展，維持穩健獲利，為股東創造長遠且穩定的收益。在公司治理方面，新任經營團隊已於5月底董事會改選後順利就任，並配合新一屆董事會經營方針，於9月董事會通過集團薪酬政策，規範集團首長當年度變動薪資總額不得超過固定薪資總額。後續將研擬具體細部規範，完善集團各公司首長薪資制度，回應外界對薪酬改革的期待。