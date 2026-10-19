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項目 克里夫蘭守護者（CLE） 坦帕灣光芒（TB） 投手安排 牛棚車輪戰 Freddy Peralta 可能開局投手 Slade Cecconi 右投（RHP） 系列賽戰況 2勝3敗 3勝2敗 重要數據 Cecconi ALCS兩戰僅1自責分 8/26後6勝0敗、ERA 0.79 G6意義 輸球淘汰 贏球晉級世界大賽

▲守護者明星拉米瑞茲季後賽已連續17場成功上壘，球隊能否再次從淘汰邊緣逆轉，仍得仰賴他的火力。（圖／美聯社／達志影像）

開打時間 客隊 主隊 系列賽 投手對決 08:08 AM 克里夫蘭守護者 坦帕灣光芒 美聯冠軍賽G6（TB 3：2領先） 牛棚車輪戰（Slade Cecconi可能開局） vs. Freddy Peralta

2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽今（20）日只安排1場賽事，美聯冠軍系列賽G6由坦帕灣光芒回到主場迎戰克里夫蘭守護者。光芒昨靠拉斯穆森（Drew Rasmussen）7局僅失1分好投，以3：1搶下天王山之戰，系列賽取得3勝2敗聽牌，只差1勝就能繼2020年後重返世界大賽；守護者則已無退路，G6預計採取牛棚車輪戰，右投切柯尼（Slade Cecconi）可能擔任開局投手，光芒則推出G2曾投6局無失分的佩拉塔（Freddy Peralta）。以下《NOWNEWS》整理10月20日MLB季後賽完整賽程、焦點對戰與台灣區轉播資訊。光芒G6將推出佩拉塔先發。這名右投季中加盟後找回王牌身手，自8月26日以來9場出賽拿下6勝0敗、防禦率僅0.79；其中在光芒主場5次先發，防禦率更只有0.99。佩拉塔本系列賽G2就曾面對守護者，當時投出6局無失分、6次三振，速球最快甚至來到生涯新高99.4英里，幫助光芒拿下該場勝利。雖然G4曾以後援身份投了9球，但球隊把那次登板視為兩次先發之間的「牛棚日」，因此G6預計不會受到用球限制。G5全隊對拉斯穆森與光芒牛棚合計只敲5支安打，連續兩場進攻受到壓制，如今又得面對近期狀態最火燙的佩拉塔，打線能否提早製造得分機會，將直接決定球季能否延續。守護者則沒有傳統先發投手，總教練沃格特（Stephen Vogt）預計採取牛棚車輪戰，右投切柯尼可能擔任開局投手。本系列賽他2次登板合計只失2分，其中僅1分自責分；另外坎蒂洛（Cantillo）與拜比（Bibee）也可能負擔吃局數任務。守護者之所以不讓威廉斯（Gavin Williams）短休出賽，是因為他前一次登板是在G3。沃格特明確表示，讓威廉斯在G6短休先發「不是選項」，若守護者成功續命，威廉斯才會在決勝G7獲得正常輪值休息後掛帥。守護者今年季後賽已經有過一次大逆轉，分區系列賽面對白襪0勝2敗落後後連贏3場，因此球隊並非第一次站在淘汰邊緣。G6最大核心仍是拉米瑞茲（José Ramírez），他目前已連續17場季後賽成功上壘，改寫守護者隊史紀錄。不過守護者近期中軸火力不算理想，Adell在ALCS僅18打數2安；Rocchio整個季後賽31打數也只有4安。相較之下，新秀DeLauter季後賽已累積11安，追平隊史新人單一季後賽最多安打紀錄。光芒方面，迪亞茲與阿蘭達最近2場各敲5安，兩名核心同時回溫，正是球隊連贏G4、G5的最大原因之一。只要佩拉塔能再次把守護者壓在低比分，光芒就有機會在主場直接結束系列賽。國聯冠軍系列賽已經提前落幕，密爾瓦基釀酒人4連勝橫掃洛杉磯道奇，率先拿下世界大賽門票，因此目前只剩美聯對戰尚未決定最後晉級者。如果光芒G6取勝，將是隊史自2020年之後再次打進世界大賽，也會形成的全新世界大賽組合；若守護者續命，雙方則將在台灣時間10月21日進行最後的G7決勝戰。：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。：可透過中華電信MOD收看季後賽相關賽事。：手機、平板與電腦皆可收看相關轉播。：依所在地區季後賽轉播權規範提供賽事。