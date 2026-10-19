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▲林逸欣痛失爸爸半年，昨日在臉書上發文吐露近況。（圖／林逸欣臉書）

女星林逸欣的爸爸、知名神經內科醫師林春銘在今年4月因癌症過世，時隔半年林逸欣昨（18）日在社群上PO出近況，這段期間她不僅幫爸爸的診所辦理歇業、拆除招牌，另外還處理信用卡等，在悲傷與忙碌之間仍努力把日子過好，林逸欣也感性向天上的爸爸喊話：「請別擔心，我們一切都好，除了你不在以外一切都好。」2分鐘的影片讓上萬人看哭。林逸欣痛失爸爸半年，昨日在臉書上發文吐露近況，PO出全家福表示：「沒有人教我，在你離開之後我該怎麼辦，只能傻傻的把眼前該辦的事辦好。林逸欣透露爸爸離世後，必須到戶政事務所辦理除戶，還要幫診所辦理歇業、拆除招牌，另外信用卡也不能用了，她感性說：「在悲傷與忙碌之間，我們很盡力地一邊想你，一邊把日子過好。」林逸欣表示，媽媽為了不讓他們擔心，在母親節當天一起出門吃大餐、開始做一些以前沒時間做的事，像是拉小提琴、跳國標舞、去日本穿和服等等，即使爸爸不在，一家人還是很認真的過節日，包括中秋節、生日，最後林逸欣向爸爸喊話：「以為已經過了好久，結果竟然才半年，這半年大概這樣，請別擔心我們一切都好，除了你不在以外一切都好。」影片一出讓上萬名網友看哭，留言表示：「每次看妳的影片，都淚崩，謝謝妳溫暖的文字，溫暖了我，很想抱抱妳」、「謝謝妳的影片也讓我在思念我爸爸的時候，得到一些療癒與安慰」、「明明一切安好…是很棒的事，但為什麼看著看著又流淚了」、「失去家人真的是撕心裂肺的感覺，過程很痛苦傷心」、「看完這影片真是哭慘了」、「爸爸一定很開心看到您們一切安好。」事實上，林逸欣並未因為爸爸離世而失去原本的生活，堅強的她成立「欣宇宙有限公司」接手爸爸的精油膏事業，希望留下爸爸最喜歡的香氣。受訪時林逸欣也透露每天都會想他三次，「他的離開不會讓我們一蹶不振，還是可以努力生活，未來相遇的時候，再跟他說他不在的時候發生了什麼事情。」