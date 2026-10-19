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房貸繳清了，過去要再跑一趟地政事務所辦理「抵押權塗銷登記」，現在有更便利的選擇。國泰人壽推出「抵押權塗銷登記」數位服務，也是首家開辦此項服務的壽險業者，只要是符合資格 的民眾在房貸清償後，就能透過國泰人壽電話客服或攜帶雙證件至全台服務中心提出申請，經身分及申請意願確認後，由國泰人壽服務人員透過內政部「抵押權線上申辦系統」協助辦理相關程序，免再親跑地政事務所，省下交通與等候時間，讓房貸清償後的最後一道行政程序也能更簡單、省時。過去房貸戶完成貸款清償後，須取得金融機構提供的相關紙本文件後，再由本人或委託代書前往地政事務所，辦理抵押權塗銷登記，對上班族而言，除了需要特別安排額外時間，也可能面臨交通往返及現場等候等不便。國壽這次導入線上申辦服務，由公司服務人員協助房貸族辦理相關程序，讓客戶不必為了完成最後的行政程序，再專程跑一趟地政事務所，尤其對年長者、行動不便或居住地較偏遠的客戶，更增加一項便利的辦理方式。內政部地政司為推動地政服務數位化，自2024年11月起推動金融機構網路申辦抵押權塗銷登記試辦服務，目前已累計超過14家公民營銀行開辦。國泰人壽表示，透過數位化方式辦理，不僅可減少客戶往返地政事務所的時間與交通成本；同時也可減少紙本文件製作、寄送及保管等行政作業，降低紙張使用及交通往返所產生的碳足跡。國壽以房貸客戶陳先生的經驗為例，陳先生完成房貸清償後，在臨櫃櫃台同時提出「抵押權線上塗銷申請」，國壽服務人員現場完成身分查驗及申請意願確認後，使用內政部「抵押權線上申辦系統」協助辦理抵押權塗銷登記，一貫作業服務讓陳先生不必親自前往地政事務所，即能完成房貸清償後的行政程序。國壽表示，金融服務數位化不只是把流程搬到線上，更重要的是從客戶實際使用情境出發，把原本需要客戶自己處理的繁瑣程序，轉化為更簡單、便利的服務體驗，未來國壽也將在兼顧作業安全與服務品質的前提下，讓數位金融更貼近客戶日常需求，陪伴客戶從貸款、清償到資產管理的每一個重要階段。