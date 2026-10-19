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47歲女星丁小芹是模特兒出身，還因獨特的時尚品味，而被封為「時尚教主」。不料她在2020年因賣假包翻車，就連Makiyo、王思佳、李妍瑾都受害，丁小芹也因此遭判刑入獄，服刑1年4個月後獲得假釋出獄，並轉戰抖音直播帶貨，還在蝦皮開設賣場，重啟事業第二春。丁小芹曾是《美人誌》雜誌的專屬模特兒，拍過多個電視廣告。而在1999年，她發行首張專輯《舞靈精怪》，以歌曲〈如果我是男生〉打開知名度，並因獨特時尚品味，而被封為「時尚教主」，2006年開始，丁小芹斜槓成立服飾店，打造潮流女神形象。不料於2015年8月，丁小芹在旋轉拍賣、蝦皮等平台販售號稱正品的名牌包與服飾，卻遭買家控訴收到假貨，甚至有人花錢後連影子都沒見到。受害者約達12人，就連她的演藝圈好友Makiyo、王思佳、李妍瑾都受害。2018年，新北地檢署依詐欺與違反商標法起訴，丁小芹在2020年10月遭判2年6個月徒刑，並於2022年獲假釋出獄，結束了牢獄生活。而在出獄後，丁小芹便淡出螢光幕，轉戰抖音直播帶貨，還在蝦皮開設名稱為「YQ JELLY STUDIO原創設計時尚買手店」的賣場，除了賣飾品外，也販售小眾品牌服裝。而近日她無預警更新IG，還曬出自拍照，貼文中寫下帶貨文案，積極衝刺事業。