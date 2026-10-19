有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，目前有台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店、台中洲際店共計有4家分店，漢來美食公布將開設第5家分店、即台北大巨蛋店，日期將是今年11月19日。至於開放座位預訂日為何時，尚待漢來美食公布。
島語這幾年成為「全台最難訂位吃到飽餐廳」，每次該月的1日開放訂位之後，幾分鐘後就會秒殺被訂光。主要是能一次吃到許多生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳，尤其有坊間buffet較少見的香箱蟹。而「島語」的生魚片更是強調每日從漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。
最難訂位吃到飽 開設全台第5家分店
更不能錯過的還有京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品別錯過花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等，都是必吃菜色。
島語目前全台共有4家，台北包含位在台北漢來飯店內的分店，如今又開設台北第2家，進駐大巨蛋內，預計將於11月19日正式開幕，至於開放預訂日待漢來美食公布。
國民Buffet「饗食天堂」3門市加碼 麵包蟹吃到飽
饗賓集團宣布，國民Buffet「饗食天堂」特別針對南部三間門市推出了地區限定的海陸盛宴！即日起至11月30日，於平日午餐及晚餐時段前往台南、高雄三間門市，可享有額外加碼菜色，此次推出肉質飽滿的「麵包蟹」與香氣逼人的「碳烤牛小排」，僅有台南西門店、高雄三多店以及高雄夢時代店，加值不加價。最低餐價為平日午餐每人928元+10%，就能享麵包蟹、牛小排無限取用。
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最難訂位吃到飽 開設全台第5家分店
更不能錯過的還有京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品別錯過花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等，都是必吃菜色。
島語目前全台共有4家，台北包含位在台北漢來飯店內的分店，如今又開設台北第2家，進駐大巨蛋內，預計將於11月19日正式開幕，至於開放預訂日待漢來美食公布。
饗賓集團宣布，國民Buffet「饗食天堂」特別針對南部三間門市推出了地區限定的海陸盛宴！即日起至11月30日，於平日午餐及晚餐時段前往台南、高雄三間門市，可享有額外加碼菜色，此次推出肉質飽滿的「麵包蟹」與香氣逼人的「碳烤牛小排」，僅有台南西門店、高雄三多店以及高雄夢時代店，加值不加價。最低餐價為平日午餐每人928元+10%，就能享麵包蟹、牛小排無限取用。