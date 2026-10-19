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「台灣蝶王」王冠閎在2026愛知・名古屋亞運男子200公尺蝶式摘金，台中銀行今天在總行舉辦頒獎典禮，頒發獎勵金給王冠閎及教練黃智勇，肯定選手與教練長期訓練的付出。自2022年起獲台中銀行贊助的王冠閎，也在現場親筆簽名，感謝多年支持。王冠閎此次在男子200公尺蝶式決賽游出1分55秒05，拿下台灣男子游泳選手在亞運史上的首面金牌。從2023年杭州亞運同項目摘銀，到本屆登上金牌頒獎台，再度突破個人在國際賽場的成績。台中銀行表示，2022年起持續贊助王冠閎，支持其專業訓練及參與國際賽事，陪伴他從杭州亞運奪銀走到名古屋亞運摘金。此次除獎勵選手，也將長期指導的教練黃智勇納入表揚，感謝教練團隊在選手培育上的投入。王冠閎表示，台中銀行的支持讓他能更專注於訓練。他在活動背板簽名，並寫下「感謝台中銀行一路支持，攜手努力，再創佳績！」表達對贊助夥伴的謝意。台中銀行指出，支持體育人才需要長期投入，不只看單場賽事成績，更希望透過穩定資源，協助選手持續訓練、參與國際競賽。該行曾五度獲得「體育推手獎」，未來將持續投入體育人才培育，也盼帶動更多企業參與，成為選手在競技路上的後盾。