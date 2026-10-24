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▲張勝祖飾演的醫生羅大一，被發現曾在病人肝臟寫自己名字縮寫，變態行徑引發話題。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official）

韓國女星金智媛主演的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》，近日因精采劇情引發高度關注，還奪下多個區域的Netflix熱播榜冠軍。而在第4集結尾中，金智媛在為一名病人開刀時，竟發現對方肝臟上被寫了另一名醫生的名字縮寫「ND」，誇張行徑引爆話題。但其實這是取自於英國的真實事件，一名英國醫師被發現在病人肝臟寫名字縮寫，受害者還不只一名。而該名病人得知後心理嚴重被影響，還不斷做惡夢，那名醫師則是遭英國醫師名冊除名。金智媛飾演的桂水晶於第4集結尾中，為原定是新來醫生羅大一（張勝祖 飾）的病人執行手術，不料在開腹後，卻發現該名病人的肝臟上有「ND」、也就是羅大一名字的縮寫。事實上，羅大一是該名病人的當兵時期的軍中前輩，有一次他被霸凌到內出血，因為遲遲等不到救護車，羅大一便將他帶到鄰近診所，親自為他動手術，對方也因此將他視為救命恩人，因此這次手術也指定由羅大一執行，不料在手術日前就撐不住被緊急送醫，才改由桂水晶執刀，意外發現了羅大一的變態惡行。而該事件其實是取自英國的真實案件，一名知名的肝臟移植外科醫師西蒙布蘭霍爾（Simon Bramhall），在2013年於伯明罕伊莉莎白女王醫院（Queen Elizabeth Hospital Birmingham）為病人進行肝臟移植手術，趁患者全身麻醉時，竟用止血和燒灼的醫療器械「氬氣束凝固器」，在病人肝臟表皮上烙下了自己名字的縮寫「SB」，受害者還不只一人。之後一名病人因術後併發症再次手術，才被其他醫師發現肝臟上的縮寫，雖然該行為對於肝臟本身無害，但該病人得知後感到極度被侵犯，心理上也受到非常大傷害，還常常做惡夢。而西蒙布蘭霍爾則是遭到停職後，隔年辭去醫院工作，之後被法院判處1萬英鎊（約新台幣40多萬元）的罰款，以及12個月的社區服務令，雖然沒有入獄服刑，但他在2022年1月正式從英國醫師名冊被除名，永久取消行醫資格。