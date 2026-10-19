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麝香貓臉部擦傷、飢餓無力！獸醫師立即治療

▲麝香貓送抵後，獸醫師立即檢查傷勢，針對臉部擦傷進行傷口照護並施打抗生素，以降低感染風險。後續由動保員提供食物及乾淨飲水，持續觀察進食、活動及精神狀況。（圖／新北動保處）

照護3天3夜恢復活力！開籠瞬間迅速竄入林間

▲經人員評估健康狀況及野外生存能力後，決定將牠帶回適合的棲地野放。（圖／新北動保處）

新北動保處提醒：發現野生動物受困勿自行捕捉

新北市金山區日前有民眾發現，一隻保育類麝香貓疑似為了覓食，誤入民宅及田地周邊的誘捕籠，所幸在金美里里長蔡龍豪及民眾協助下，由新北市動物保護防疫處救援。這隻麝香貓獲救時臉部有擦傷，且因一段時間無法覓食而顯得飢餓、無力，所幸四肢活動力正常。經獸醫師治療及3天3夜照護後，待食慾與活動力恢復，確認具備野外生存能力，近日順利將這隻台灣國寶野放回山林。獸醫師謝弘斌表示，麝香貓又稱小靈貓，屬於食肉目、靈貓科，也是台灣第二級珍貴稀有保育類野生動物，主要棲息於低海拔山區及雜木林，夜間與晨昏較為活躍，食物包括小型動物、昆蟲及果實等。此次個體出現在民宅旁的田地附近，推測可能受到食物吸引而接近人類活動區域，意外誤入誘捕籠。這隻麝香貓送抵後，獸醫師立即檢查傷勢，針對臉部擦傷進行傷口照護並施打抗生素，以降低感染風險。後續由動保員提供食物及乾淨飲水，持續觀察牠的進食、活動及精神狀況。為降低人為干擾，照護期間人員特別以大棉被覆蓋飼養籠，提供較隱蔽的休養空間，避免麝香貓因受到驚嚇而過度緊迫或逃竄。經過3天3夜照護，麝香貓的食慾及活動力逐漸恢復，也重新展現躲藏、警戒及自主活動等野外行為。經人員評估健康狀況及野外生存能力後，決定將牠帶回適合的棲地野放。野放當下，運輸籠打開後，麝香貓先探頭觀察周遭環境，確認安全後便迅速竄入林間，沒有等待人員引導，短短幾秒就消失在山林中，順利重返自然。新北市動保處表示，麝香貓等野生動物偶爾會出現在山區、農地或住家周邊，民眾若發現受傷、受困或誤入住家的野生動物，切勿自行捕捉、驅趕或帶回家飼養，以免造成動物緊迫，也避免自身受到傷害。如遇相關情況，可撥打1959動保專線，或致電新北市動保處（02）2959-6353通報，由專業人員協助處理。