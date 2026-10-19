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日本山梨縣富士河口湖町一間飯店，於19日驚傳一起命案。警方在客房內發現一名年約30多歲的女性倒臥血泊中，已明顯死亡。由於遺體上有明顯外傷，山梨縣警方認為案情不單純，目前正朝刑事案件方向展開深入調查。目前已逮捕到一名同樣來自台灣的女性嫌犯。根據山梨電視台與讀賣新聞報導，警方與搜查關係人士透露，死者為台灣籍遊客，當時隨旅行團赴日觀光。因到了集合時間仍未出現，飯店員工前往房間查看，才讓整起事件曝光。警方已在案發現場扣押疑為凶器的刀械。此外，縣警於同日在該飯店內，逮捕一名同樣疑為台灣籍的27歲無業女性。該名女子因隨身攜帶一把長約12公分的刀具，被警方依涉嫌違反《銃刀法》，以現行犯逮捕。警方目前正對該名被捕女子進行訊問，除了釐清她與死者之間的關係，也將進一步調查這名30多歲女性的確切死因與案發經過。事發地點位於富士急行線河口湖車站東北方約2公里處，屬於富士河口湖沿岸飯店與民宿林立的觀光勝地。