目前台灣大賽，黃衫軍打擊率僅1成29、兩場合計8安打僅1支長打，純長打率為.016，由很擅長打味全龍的陳俊秀擊出，他也是兄弟目前打擊率、OPS最高的打者

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兄弟受制於長打難產 得分效率不高

實際上，味全龍前2戰打擊率同樣僅有1成85、OPS.524成績，但首戰就是透過長打製造壘上2人局面，隨後只用2支高飛犧牲打就換回2分，昨戰則是曾聖安驚天三分砲，都證明長打有多重要。

陳俊秀是火力領頭羊 曾頌恩能否出賽也是關鍵

他今年表現回春，出賽68場打出6轟、33分打點成績，純長打率.147是全隊第一，在難以靠串聯安打、戰術取分同時，關鍵時刻的長打一棒定江山，是接下來系列賽的關鍵看點。

中信兄弟台灣大賽打線遭到壓制，前2場只攻下1分，還一度寫下連續13局無得分、差點打破隊史最差紀錄。，主帥平野惠一賽後點名砲手曾頌恩有機會上先發，也是想強化長打破壞力。兄弟季後挑戰賽打擊率超過3成，幾乎靠打擊把統一獅打垮，但來到台灣大賽前2場，卻遭到蔣銲、梅賽鍶完全封鎖，前2戰合計8安打、4保送只換回1分，得分效率不高。透過長打、有效率在少數機會下換回分數，是大賽中最關鍵環節之一。攤開兄弟打線，目前手感維持最好的仍是陳俊秀。他本季對味全龍各項打擊數據高居全隊第一，台灣大賽首戰熄火後，昨戰又有2安打貢獻，還敲出全隊唯一長打，黃衫軍迎接G3肯定也需要他的火力加持。另一部分，兄弟陣中長打期待值最高的曾頌恩，歷經前一輪系列賽肩膀受傷後，昨戰最後時刻代打上場，把球猛力打向外野，雖然被接殺，但也證明傷勢無虞。賽後兄弟主帥平野惠一暗示曾頌恩下一戰應該會來到先發，兄弟也確實需要他的火力。