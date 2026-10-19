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排雲山莊住宿費擬調漲 平日1000元、假日1500元

▲排雲山莊供餐區現況。（圖／玉管處提供）

排雲山莊規劃增設乾燥室設備！改善措施一次看

▲玉管處表示，排雲山莊近年持續更新設施，包括增設記憶棉床墊。（圖／玉管處提供）

拿日本山屋價格對比？玉管處：收費制度與營運條件不同

▲針對山友反映雨天裝備不易乾燥、睡眠隱私不足等問題，玉管處表示，未來將在評估高山綠能、物資運補及制度限制後，陸續推動相關改善措施，包括評估於乾燥室增設煤油爐。（圖／玉管處提供）

平假日採不同費率！玉管處：盼分散週末申請人潮

住宿漲價山友評價兩極！一票人盼改善中籤率

，引發山友熱議。面對外界質疑，也有人拿日本山屋價格比較，玉山國家公園管理處進一步說明，近年已陸續改善床墊、廁所及供電設備，未來還規劃增設乾燥室設備、床位隔板等。不少山友支持「使用者付費」，但也有人直言，真正的問題不是價格，而是排雲山莊實在太難抽中。排雲山莊自民國102年起，每人每晚住宿規費維持480元至今。此次修正草案規劃調整為平日1000元、假日1500元，價格約為現行費率的2至3倍。針對山友關心調漲後能獲得哪些改善，玉管處表示，排雲山莊近年持續更新設施，包括增設記憶棉床墊、改善交誼廳地板及桌椅，並調整二樓廁所空間、設置性別友善廁所，全面增設坐式馬桶，寢室區也增設2間更衣室。此外，山莊太陽能發電及儲能系統容量已大幅擴充，除提供山友手機充電服務，也能減少對柴油發電機的依賴，降低高山設施營運對環境造成的負擔。玉管處也指出，山莊每日有同仁常駐巡護，週末另有秀傳「玉山醫療隊」專業醫護人員進駐，提供山友必要的醫療支援。針對山友反映雨天裝備不易乾燥、睡眠隱私不足等問題，玉管處表示，未來將在評估高山綠能、物資運補及制度限制後，陸續推動相關改善措施，包括評估於乾燥室增設煤油爐、增設床位隔板提升隱私，以及推動拖鞋乾濕分離，維持室內整潔。飲水服務方面，玉管處也將全時段提供免費飲用水列入改善方向。至於餐飲品質，玉管處說明，供餐及睡袋屬於委外辦理的加購服務，並未納入此次住宿規費。針對山友對高山餐食的意見，將提供廠商作為後續經營及菜色調整的參考。針對外界拿日本山屋與排雲山莊比較，玉管處表示，日本山屋多為私人經營，營運方式與台灣國家公園以生態保育為主的管理模式不同。日本部分山屋使用發電機供電，並以柴爐、電爐或煤油爐取暖；台灣高山設施則須兼顧環境保護，盡可能利用太陽能等綠能供電。玉管處指出，日本山屋的充電、飲用水及廁所等服務，部分可能需要另外付費。依其提供的比較資料，日本山屋純住宿費約新台幣1890至2300元；若以排雲山莊調整後的住宿費加上400元睡袋租金計算，平日共1400元、假日1900元，仍低於上述日本山屋價格區間。不過，實際費用仍會因山屋地點、服務內容及是否包含餐食等條件而有所不同，不能單憑住宿價格判斷整體消費差異。對於為何區分平日與假日收費，玉管處表示，排雲山莊週末住宿名額競爭激烈，中籤率有時低至個位數。透過平假日差別費率，希望引導行程較有彈性的山友選擇平日上山，藉此分散申請人潮。至於規費收入用途，排雲山莊調漲住宿費的消息引發討論，有山友認為現行價格偏低，表示「太便宜了！應該以價制量，提高至2500元以上」，也有人支持使用者付費，認為增加經費有助於改善設施與環境。不過，也有山友認為，價格調整並非最大問題，真正困擾的是住宿名額難以取得，直言「錢不是問題，問題是超難中籤」，也有人希望山莊升級後，能讓更多有意登山的民眾順利預訂。玉管處表示，草案預告期間將持續蒐集山友意見，後續改善方向也將兼顧高山環境限制、服務品質及設施維護需求。