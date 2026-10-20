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▲張凌赫曾因在《逐玉》妝太濃、臉被畫太白，而遭酸是粉底液將軍。（圖／微博@張凌赫z）

由田曦薇、閆桉主演的陸劇《嫁金釵》近日引發高度討論，其中首次擔綱男主角的閆桉更是人氣不斷上升。不過有網友看完後認為，閆桉在劇中的粉底液也塗的挺厚，但至今都沒有出現對他妝容的批評，反觀之前主演《逐玉》的張凌赫，卻被狂嘲是「粉底液將軍」。對此，也有粉絲點出關鍵原因，直呼：「張凌赫錯就錯在太紅了。」隨著閆桉近日以《嫁金釵》人氣爆增，有粉絲也對比他與張凌赫的共同點，指出兩人同樣與田曦薇合作、都是演將軍，但張凌赫當時卻因妝容而被嘲諷是「粉底液將軍」。粉絲認為，閆桉在劇中化的妝不比張凌赫淡，甚至看起來還更厚，但他卻沒有因此引發爭議。粉絲們也在討論後，點出閆桉沒有被批評的原因，「由此看來張淩赫當初錯就錯在太紅了…」、「本來就是亂黑的，什麼粉底不粉底，別人素顏更白，只是為了踩張淩赫安個由頭」、「是張淩赫太漂亮了，太帥了，顏值太有衝擊力了。」掀起高度討論。《嫁金釵》劇情講述田曦薇飾演的真假千金兩度交換人生的故事，真千金「魏嬈」從小流落在外，以「阿丑」的身分長大，成為女奴「夜香婦｣。而假千金「君黛」則在承安伯府養尊處優的長大，因不願嫁給病重的世子陸濯（閆桉 飾）守活寡，逼迫與自己容貌相同的阿丑代嫁陸府。怎料新婚當晚，陸濯奇蹟甦醒，看著一旁行為舉止充滿疑點的妻子而充滿戒備，兩人也在這步步為營的算計下，靠著智慧與過人膽識幫助陸家走出危機，最終成為攜手守護國家的愛侶。