中央政府2027年全民普發一萬現金，不用等明年！最新進度2026普發一萬加碼10月又發錢，彰化縣竹塘鄉「每人3000元」生活慰問金，各村發放中，將於10月29日鄉公所開放領取；目前發放中的還有雲林縣林內鄉「每人3600元」申請匯款轉帳或領取支票、彰化縣花壇鄉「每人6000元」振興經濟金。《NOWNEWS今日新聞》整理領取對象資格、金額、時間地點，什麼時候發、怎麼領一次掌握。
彰化縣竹塘鄉「現金3000元」生活慰問金！各村發放中 10/29鄉公所開領
一、領取資格：
2026年6月30日設籍竹塘鄉且造冊日仍持續在籍者。
二、發放金額：
「每人3000元整」關懷鄉民生活慰問金。
三、發放時間：
第一階段：
2026年10月5日至12月15日，8:00-12:00，於各村活動中心或指定地點領取。
10月5日：竹塘村（公有市場內 關懷據點）
10月6日：竹元村（農會綠色照護站）
10月7日：小西村（小西社區關懷據點）
10月8日：民靖村（民靖村活動中心）
10月12日：樹腳村（樹腳村活動中心）
10月13日：五庄村（五庄村活動中心）
10月14日：新廣村（新廣村活動中心）
10月15日：田頭村（田頭村活動中心）
10月16日：竹林村（竹林村活動中心）
10月19日：溪墘村（溪墘村活動中心）
10月20日：土庫村（土庫村活動中心）
10月21日：內新村（内新村活動中心）
10月22日：長安村（關懷據點）
10月23日：永安村（永安村活動中心）
第二階段：
2026年10月29日至12月15日09:00-16:00，至竹塘鄉公所1樓領取。提醒大家，每周三休息，最後一天12月15日領到17:00止，逾期未領視同放棄。
注意事項：
彰化縣竹塘鄉公所表示，提醒鄉民攜帶身分證、印章。如果要代領，代領人的身分證和印章、委託書及戶口名簿也要帶。委託書等文件請於竹塘鄉公所官網下載。
雲林縣林內鄉「現金3600元」生活慰助金！鄉公所受理申請匯款或支票
一、發放資格
1、2026年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於2026年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。
2、2026年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。
二、發放金額
每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。
三、發放時間
第一階段（現金發放）
2026年7月27日至8月9日，上午9:00-12:00、下午13:00-16:00，依各村指定時間及地點領取。
第二階段（現金發放）
2026年8月10日至9月9日，上班時間08:00-12:00、13:30-17:30，至林內鄉公所領取。
第三階段（匯款或支票）
2026年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。
彰化縣花壇鄉：每人「現金6000元」振興經濟禮金！鄉公所補領中
一、發放資格
於今年2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉的居民。
二、領取金額
每人「現金6000元」。
三、發放時間
第一階段：
7月20日至8月14日，中午12:00-下午16:00，於「各村定點」發放。
將由鄉公所派員至鄉內23村指定地點（活動中心、宮廟或村長服務處）進行定點發放。
第二階段：
8月19日至11月30日，每周三上午9:00-下午16:00，於「花壇鄉公所」補領。逾期恕不受理。
四、攜帶證件
1、本人親自領取：
領取通知單（將於下周起由各村長、鄰長以書面方式通知送達府上）、本人國民身分證正本、印章。
2、委託親屬代領
需準備委託書、委託人的身分證明文件，以及受託人的國民身分證正本及戶口名簿或者是戶籍謄本。
3、未成年人領取
由法定代理人辦理，並依規定準備法定代理人及未成年人的相關身分證明文件。注意代領人以及未成年法定代理人，都需攜帶國民身分證及印章。
五、注意事項
1、請依通知日期、時間及地點辦理領取。
2、領取時請當場點清金額，離開發放櫃台後恕不受理金額爭議。
3、如需委託領取者，請事先填好委託書及備妥相關證明文件，以減少領取作業時間。
4、有下列情形之一者，不予發放：
（1）重複領取者。
（2）以詐術或不正方法申領者。
（3）其他經查不符資格者。
已領取者，本所依法追回。
5、逾民國2026年11月30日仍未領取者，視同放棄，不得申請補發。
2026年普發一萬加碼！3地方開放領取一覽：
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一、領取資格：
2026年6月30日設籍竹塘鄉且造冊日仍持續在籍者。
二、發放金額：
「每人3000元整」關懷鄉民生活慰問金。
三、發放時間：
第一階段：
2026年10月5日至12月15日，8:00-12:00，於各村活動中心或指定地點領取。
10月5日：竹塘村（公有市場內 關懷據點）
10月6日：竹元村（農會綠色照護站）
10月7日：小西村（小西社區關懷據點）
10月8日：民靖村（民靖村活動中心）
10月12日：樹腳村（樹腳村活動中心）
10月13日：五庄村（五庄村活動中心）
10月14日：新廣村（新廣村活動中心）
10月15日：田頭村（田頭村活動中心）
10月16日：竹林村（竹林村活動中心）
10月19日：溪墘村（溪墘村活動中心）
10月20日：土庫村（土庫村活動中心）
10月21日：內新村（内新村活動中心）
10月22日：長安村（關懷據點）
10月23日：永安村（永安村活動中心）
第二階段：
2026年10月29日至12月15日09:00-16:00，至竹塘鄉公所1樓領取。提醒大家，每周三休息，最後一天12月15日領到17:00止，逾期未領視同放棄。
注意事項：
彰化縣竹塘鄉公所表示，提醒鄉民攜帶身分證、印章。如果要代領，代領人的身分證和印章、委託書及戶口名簿也要帶。委託書等文件請於竹塘鄉公所官網下載。
一、發放資格
1、2026年3月31日（含）前已設籍林內鄉，且於2026年5月27日（含）前未遷出或死亡除戶者。
2、2026年3月31日（含）前出生之新生兒，並於領取期限前完成戶籍登記者。
二、發放金額
每位符合資格鄉民發放新台幣3600元。
三、發放時間
第一階段（現金發放）
2026年7月27日至8月9日，上午9:00-12:00、下午13:00-16:00，依各村指定時間及地點領取。
第二階段（現金發放）
2026年8月10日至9月9日，上班時間08:00-12:00、13:30-17:30，至林內鄉公所領取。
第三階段（匯款或支票）
2026年9月14日至12月31日，林內鄉公所受理紙本申請匯款轉帳或領取支票。
一、發放資格
於今年2026年3月1日（含當日）前設籍花壇鄉的居民。
二、領取金額
每人「現金6000元」。
三、發放時間
第一階段：
7月20日至8月14日，中午12:00-下午16:00，於「各村定點」發放。
將由鄉公所派員至鄉內23村指定地點（活動中心、宮廟或村長服務處）進行定點發放。
第二階段：
8月19日至11月30日，每周三上午9:00-下午16:00，於「花壇鄉公所」補領。逾期恕不受理。
四、攜帶證件
1、本人親自領取：
領取通知單（將於下周起由各村長、鄰長以書面方式通知送達府上）、本人國民身分證正本、印章。
2、委託親屬代領
需準備委託書、委託人的身分證明文件，以及受託人的國民身分證正本及戶口名簿或者是戶籍謄本。
3、未成年人領取
由法定代理人辦理，並依規定準備法定代理人及未成年人的相關身分證明文件。注意代領人以及未成年法定代理人，都需攜帶國民身分證及印章。
五、注意事項
1、請依通知日期、時間及地點辦理領取。
2、領取時請當場點清金額，離開發放櫃台後恕不受理金額爭議。
3、如需委託領取者，請事先填好委託書及備妥相關證明文件，以減少領取作業時間。
4、有下列情形之一者，不予發放：
（1）重複領取者。
（2）以詐術或不正方法申領者。
（3）其他經查不符資格者。
已領取者，本所依法追回。
5、逾民國2026年11月30日仍未領取者，視同放棄，不得申請補發。
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縣市
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地方
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發放金額
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發放日期
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彰化縣
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竹塘鄉
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3000元生活慰問金
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10月5日至10月23日
10月29日至12月15日
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雲林縣
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林內鄉
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3600元生活慰助金
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9月14日至12月31日
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彰化縣
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花壇鄉
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6000元振興經濟禮金
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8月19日至11月30日