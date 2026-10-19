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日本山梨縣富士河口湖町一間飯店於 19 日上午發生命案。警方在一間客房內發現一名倒臥在血泊中的 30 多歲女性遺體，隨後在現場附近逮捕一名涉嫌違反《銃刀法》的台灣籍女子。警方目前正深入調查該名女子與死者之間的關聯。根據山梨電視台報導，事件發生於19 日上午 8 時左右，富士河口湖町某飯店客房內發現了一具倒臥血泊中的 30 多歲女性遺體，死者據悉為台灣籍。報導指出，該名女性當時參加旅行團赴日觀光，因到了集合時間仍未出現，飯店工作人員進入房間查看時才發現此案。根據搜查關係人士透露，警方在案發現場扣押了刀械，並對當時身在附近的另一名台灣籍女性進行調查。警方隨後以涉嫌在無正當理由下攜帶刀長約 12 公分的刀械為由，將該名女子逮捕。遭逮捕的嫌犯為 27 歲台灣籍女子楊閔涵。目前警方正在詳細調查楊姓嫌犯與死者之間的關係及具體案情。