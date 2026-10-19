我是廣告 請繼續往下閱讀

民調從領先30%縮至個位數 蔣萬安：要撕掉不實標籤

盧秀燕掌競總兵符 蔣萬安曝兩人深厚交情

2028是否角逐總統？蔣萬安：全力支持國民黨最強人選

趙少康點破選戰艱困原因：賴清德要提前壓制蔣萬安

首都選戰白熱化，台北市長蔣萬安今（19）日接受媒體人趙少康《少康戰情室》專訪。趙少康一開始就問到，其實蔣市府有很多政見，為什麼感覺現在選得很辛苦？蔣萬安說，因為他是現任市長，但又要拚連任，所以兼顧起來確實比較辛苦；趙少康笑著說，「我幫你解答這個問題」，因為賴清德把這個選舉當成總統規格在打，希望壓制蔣萬安，因為賴清德認為蔣是2028威脅最大的人。節目一開始，趙少康就問，為什麼之前民調差距30%，現在卻僅剩個位數。蔣萬安指出，在沒有選舉的時候，各項市政的民調，他的支持度都有60、70%，但隨著選戰腳步接近，也是白熱化階段，很多選戰攻防，以及各項因素，造成民調接近。趙少康追問，接下來40幾天要如何拉開與對手的差距？蔣萬安說，團隊要將很多不實的標籤都撕掉，也要澄清各種負面謠言攻擊，破除一切抹黑，是現在最需要做的事。對於盧秀燕擔任競選總部主任委員，蔣萬安說，他跟盧秀燕有非常深厚的感情，當立法委員期間兩人就有交情，盧秀燕有很豐富的經驗，也常常給他很多意見，包括如何提案、質詢等，後續厚生會也邀請他參與，所以在立法院就給他很大的幫助。擔任市長後，兩人也有許多市政交流，包括松機遷移，盧秀燕也提供當時將水湳機場遷至清泉崗機場的經驗。趙少康追問，外界現在認為，盧秀燕跟蔣萬安2028都有可能想要選總統，既然現在搭配了，蔣是不是2028就不選了？蔣萬安回應，「我2028就是支持國民黨最強人選」、「我一定是把台北市做好」。趙少康追問，選2028跟當市長有衝突嗎？蔣萬安再重申，就是好好做好市長角色，2028國民黨最強人選，他一定全力支持，而盧秀燕對於國家高度、各項政策，都有充分掌握，是值得承擔這樣重擔的人選。趙少康接著問，「還是你們都爭取？」蔣萬安表示，兩人情況完全不一樣，他現在要拚連任，繼續擔任台北市長，且已提出具體的北市未來發展藍圖；盧秀燕則是兩屆市長任滿，接下來就是團結共同支持最強的候選人。趙少康也提到，蔣萬安的政策、政見很多，選舉卻選得很辛苦，詢問蔣萬安原因。蔣則說，過去的政策要持續推動，還有松機遷移、打造AI園區等政策也要推進。趙少康聽完笑著說，「我幫你解答這個問題」，他指出，因為賴清德把這場台北市長選舉當成總統規格在打，希望壓制蔣萬安，因為賴清德認為蔣萬安是2028年威脅最大的人，所以現在就要先壓制。