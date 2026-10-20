中央氣象署表示，今（19）日全台天氣穩定，明（20）日東北季風增強，周四、周五（10月23日）薔琵颱風受太平洋高壓減弱影響，路徑將明顯轉向西北，周五、周六（10月24日）將是降雨最明顯時段，台北、宜花及中北部恐有局部大雨或豪雨，民眾須嚴加防範。
今天天氣：全台多雲到晴 日夜溫差大
10月20日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為多雲到晴的天氣，迎風面基隆北海岸、宜蘭、臺東及恆春半島偶有零星降雨；氣溫方面，基隆及東半部白天高溫30至32度，西半部31至34度，局部會再更高，尤其是在大臺北盆地、西半部內陸及花東縱谷，各地早晚低溫22至26度，日夜溫差較大，請適時調整穿著。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東、馬祖
普通：北部、雲嘉南、金門、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部、高屏
環境部提及，環境風場持續為偏東風，西半部擴散條件較差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「普通」等級；竹苗、中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風增強 北部、宜蘭轉濕冷
10月21日明天的天氣，氣象署說明，東北季風增強，北部及宜蘭天氣轉涼；新竹以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，苗栗以南地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：颱風最快周三發海警 周五、周六風雨最強
氣象署提到，由於海溫偏暖、環境適合發展，薔琵颱風在今明兩天會來到巔峰強度，近中心風速有機會來到每秒60公尺，接近台灣時會出現減弱，但仍維持強颱姿態；海上警報預估周四發布，若颱風速度較快，周三晚上也有機會發布。
薔琵颱風周四、周五會因為太平洋高壓減弱而北轉，相較於前兩天，今天整體路徑有「往東修正」的趨勢，周五、周六可能「朝西北通過宜蘭近海」機率較大，但目前仍無法排除「中心登陸東半部」的可能，還需要持續觀察。
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10月20日今天的天氣，氣象署指出，各地大多為多雲到晴的天氣，迎風面基隆北海岸、宜蘭、臺東及恆春半島偶有零星降雨；氣溫方面，基隆及東半部白天高溫30至32度，西半部31至34度，局部會再更高，尤其是在大臺北盆地、西半部內陸及花東縱谷，各地早晚低溫22至26度，日夜溫差較大，請適時調整穿著。
良好：宜蘭、花東、馬祖
普通：北部、雲嘉南、金門、澎湖
橘色提醒：竹苗、中部、高屏
環境部提及，環境風場持續為偏東風，西半部擴散條件較差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及金門、澎湖為「普通」等級；竹苗、中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風增強 北部、宜蘭轉濕冷
10月21日明天的天氣，氣象署說明，東北季風增強，北部及宜蘭天氣轉涼；新竹以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，苗栗以南地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
氣象署提到，由於海溫偏暖、環境適合發展，薔琵颱風在今明兩天會來到巔峰強度，近中心風速有機會來到每秒60公尺，接近台灣時會出現減弱，但仍維持強颱姿態；海上警報預估周四發布，若颱風速度較快，周三晚上也有機會發布。
薔琵颱風周四、周五會因為太平洋高壓減弱而北轉，相較於前兩天，今天整體路徑有「往東修正」的趨勢，周五、周六可能「朝西北通過宜蘭近海」機率較大，但目前仍無法排除「中心登陸東半部」的可能，還需要持續觀察。