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羅戈對味全龍成績出色 3連勝、防禦率僅1成96

鋼龍本季成績仍是高標 卻不擅投兄弟

▲味全龍洋投鋼龍本季對中信兄弟先發6場，對戰成績是5隊最差。（圖／味全龍提供,2026.4.23）

中信兄弟台灣大賽陷入0：2落後，明天展開的G3推出強力洋投羅戈先發，他本季對味全龍5場豪取3勝0敗從沒輸過，被打擊率僅1成96，各項數據都是對戰其他5隊中最低，堪稱黃衫軍隊內的頭號屠龍手，中信兄弟也盼他拿出賽季表現，搶下首勝扳回戰局，反觀味全龍先發鋼龍，本季24場先發、防禦率僅2.31，但最不擅長投兄弟，兩人成績也出現明顯對比。羅戈最近一場對味全龍先發，是在9月6日，該戰他用85球主投5局僅失1分、還飆出6次三振，雖然無關勝敗，但也延續他本季對戰味全龍好表現。攤開羅戈本季對戰各隊成績，對味全龍累積31局次多，被打出22支安打、24次三振，被打擊率僅1成96，被上壘率也僅2成58，不僅比季賽高出一截，也是面對其他4隊最佳表現。至於味全龍先發投手鋼龍，本季24場先發累積7勝9敗、防禦率2.31，對中信兄弟6場先發累積33局，被打出36支安打、20次三振，被打擊率為2成83，為對戰各隊數據最差。至於兩位投手本季在大巨蛋表現，羅戈高達7場，累積3勝2敗、防禦率2.09，鋼龍則為3場出賽3連勝，防禦率僅1.42，成績都堪稱S級。