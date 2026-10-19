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民調遭沈伯洋緊咬 蔣萬安坦言選戰節奏須調整

再攻沈伯洋毒品主張 蔣萬安：拿美沙冬當擋箭牌

沈伯洋有何優點？蔣萬安先讚口才再酸認知作戰

台北市長蔣萬安今（19）日接受媒體人趙少康《少康戰情室》專訪，面對選戰進入倒數階段、民進黨對手沈伯洋民調緊追，蔣萬安坦言，選戰確實激烈，民調也逐漸拉近，團隊必須在最後40多天讓市民更全面了解市政成績。被問及沈伯洋是否有值得欣賞的地方，蔣萬安先是稱讚對方口才很好，隨後話鋒一轉，直指沈伯洋對認知作戰、錯假訊息如何影響民眾認知「確實非常熟悉」，再度將矛頭指向對手。針對選戰初期雙方民調差距較大，如今卻遭對手緊追，主持人詢問，究竟是團隊、選戰策略，還是候選人本身出了問題？蔣萬安表示，身為現任市長，一方面必須全力衝刺市政，因為市民福祉永遠擺在第一位，市政也絕對高於政治攻防；但另一方面，面對連任選戰激烈的攻防，也必須做好各項論述，讓市民更完整、全面了解市政成績，團隊將把握最後40多天進行相關規劃與安排。蔣萬安坦言，這不只是競選團隊或市府團隊的問題，而是大家都必須共同面對的挑戰。如今選戰激烈、民調拉近，可能涉及基本盤回歸，以及中間選民受到各項訊息影響等因素，但他也呼籲支持者認清事件真相。蔣萬安批評，對手非常擅長造勢，也很會激發支持者的熱情與情緒，但選民仍應看清楚，造勢場合所支持的候選人，究竟是否值得認同，尤其檢驗一名候選人，必須觀察其政策主張與政治立場是否一致。談及沈伯洋是否適合擔任台北市長，蔣萬安表示，選民檢驗候選人最重要的有兩件事，第一是政策主張，第二則是過去言行。候選人可以針對市政提出不同政見，說明如何擘劃城市未來、解決市民問題，但他認為，沈伯洋不僅對產業及地方特色不夠熟悉，對市府已經推動的政策也缺乏了解。蔣萬安舉例，台北市早已率先推出幸福住宅，讓育兒家庭及年輕朋友優先入住，相關政策也持續推動，甚至中央都願意跟進學習，但沈伯洋卻不清楚市府已經在做的事情。他強調，自己的市政成績都能接受檢驗，反觀對手對相關政策顯然不夠熟悉。至於政治人物的言行是否一致，蔣萬安表示，改變立場並不可恥，例如有人過去支持台獨，如今因國際局勢變化而重視和平；也有人過去堅決反核，但考量產業及民生用電需求後，轉而支持核能，這些都是可以理解的立場轉變。但沈伯洋2014年曾提出在社區中心提供毒品及乾淨針頭的構想，遭到質疑後，卻以美沙冬療法回應，甚至指控外界污名化減害政策。蔣萬安認為，當時台灣推動美沙冬療法已將近10年，沈伯洋如今卻拿美沙冬當成擋箭牌，容易誤導民眾，因此呼籲選民睜大眼睛，以一致標準檢驗候選人的政策主張及過去言行。專訪中，主持人也提到，沈伯洋從原先民調落後約28個百分點，一路追近雙方差距，詢問蔣萬安是否認為沈伯洋或其競選團隊，有值得肯定、欣賞的特質。蔣萬安回應，他認為沈伯洋口才很好，過去也是比較接地氣的民意代表，對許多議題都能侃侃而談、發表自己的意見，「我覺得這口才確實令人欣賞」。不過，蔣萬安隨後話鋒一轉表示，自己也很欣賞沈伯洋的「專業」，尤其是對認知作戰的了解，包括錯假訊息、假新聞如何影響民眾認知，沈伯洋都非常熟悉。沈伯洋對於認知作戰，以及訊息如何影響民眾認知，「確實非常地熟悉」。