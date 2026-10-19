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美股終於止跌！周一（19日）早盤科技股上揚，費城半導體指數一度上漲300點，記憶體領頭羊之一的美光上揚4%，不過，被視為此波AI股下跌因素之一的雲端運算基礎設施製造商CoreWeave股價仍開高走低。美股主要指數19日早盤，截止至台灣時間晚間10點10分，道瓊工業指數小跌35點；那斯達克指數上漲240點，漲幅0.92%；標普500指數漲33點，漲幅0.44%；費城半導體指數漲248點，漲幅約2%。個股部分，台積電ADR小漲近2%、博通上揚2%；記憶體類股終於止跌回升，美光上揚4%、SK海力士ADR股價漲超過5%；被稱為「輝達親兒子」的AI雲端基礎設施供應商CoreWeave，股價則開高走低。根據CNBC報導高盛集團（Goldman Sachs）指出，受人工智慧（AI）概念股賣壓籠罩影響，標普500指數中的資訊科技類股上周面臨沉重壓力。高盛在最新的報告中指出，截至 10 月 16 日當周，資訊科技類股重挫逾 6%，成為上周「淨賣出規模遠超其他板塊的全球產業」。值得注意的是，該類股不僅錄得兩個月以來最大幅度的降槓桿（de-grossing）操作，其淨賣出比例更創下 2016 年有紀錄以來的最高紀錄。報告補充指出，本次拋售潮「主要由多頭平倉所驅動，空頭增倉的影響則相對較小」。高盛補充表示：「整體市場利差擴大，迫使投資人必須面對 AI 支出成長放緩後的連帶影響。AI 資本支出可能已達頂峰，融資能力、永續性以及資本報酬率已取代短期業績修正，成為市場爭論的核心。市場悲觀情緒正在加劇，股價上漲的廣度偏低，且上周五賣權（puts）交易量飆至歷史第二高，僅次於今年 6 月。」