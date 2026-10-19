甚至出現首戰票價高於尚未確定是否開打的第6、第7戰等「反常現象」，美國票價分析網站「TicketData」專家基斯·帕傑羅（Keith Pagello）就指出，首戰票價3天內暴漲130%，放眼各年都相當罕見。

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票價3天暴漲130%！專家直言「相當罕見」

統計顯示，第1戰的票價在短短3天內就暴漲130%，為近10年最高，也證明釀酒人4：0淘汰衛冕軍道奇，有多讓外界出乎意料。

球迷熱議：「寧可買確定開打的第一戰」

釀酒人與光芒過去皆未曾奪得世界大賽冠軍，而守護者隊（前身為印地安人），上次奪冠更要追溯至1948年。無論最終由誰封王，這場世界大賽都將載入大聯盟史冊。

淘汰洛杉磯道奇、時隔44年再度闖進世界大賽的密爾瓦基釀酒人，主場門票在二手轉售市場引發驚人漲幅，首戰最低票價的高樓層站票，一度飆升至2949美元（約新台幣9.5萬元），美國票價分析網站「TicketData」專家基斯·帕傑羅（Keith Pagello）在社群平台X上指出，在賽事登場前一週就出現這種票價倒掛的結構「極為罕見」。市場分析指出，這次票價瘋漲主要受三大歷史背景推波助瀾，首先是44年來的首度突破，釀酒人隊自1982年以來首次挺進世界大賽，也是2001年啟用主場「美國家庭球場」（American Family Field）後首次迎來世界大賽，最後是城市榮耀，這是釀酒人搬遷至密爾瓦基後，首場世界大賽主場賽事。對於異常高漲的票價，美國球迷在網路上引發熱烈討論：「釀酒人球迷等了44年，大家無論如何都想親眼見證歷史。」、「如果預算只夠買一張票，當然會選確定會開打的第1戰，而不是賭第6或第7戰。」、「如果兩隊打成2比2平手，後續場次的票價絕對會直接飆到天際！」率先搶下世界大賽門票的釀酒人，接下來將面對光芒與守護者之間勝方。值得注意的是，