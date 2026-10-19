我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 水利局對排水易淤積渠段及瓶頸加強檢查清疏，緊盯颱風路徑降雨強度及山區土石流潛勢變化，人員全面加強戒備，降低颱風降雨的致災風險。（圖／高市府水利局提供）

強颱薔琵位台灣東方海面持續朝西北方向移動，預估10月23日至24日為影響高雄最明顯時段，為因應颱風可能帶來的強風豪雨，高市水利局今(19)日已提前完成全市防汛設施整備及抽排水測試，對排水易淤積渠段及瓶頸加強檢查清疏，緊盯颱風路徑降雨強度及山區土石流潛勢變化，人員全面加強戒備，降低颱風降雨的致災風險。水利局指出，全市100處抽水站、148部移動式抽水機及29座滯洪池均已完成整備及功能測試，相關防汛物資、油料及應變人力均已就位待命，強降雨來襲時可即時投入防災應變工作。同時加強區域排水、中小排水及雨水下水道排水瓶頸段檢查清疏，在今年8月大豪雨期間造成易淤積渠段，包括仁武後勁溪、曹公新圳、大寮潮州寮排水、拷潭排水、前庄排水萬丹路下游、鳳山溪昭南橋至國泰橋、橋頭援中港第一支線高雄大學下游、岡山典寶溪等，均己再加強清淤完成，確保各項防汛設施、排水系統維持正常運作。水利局為因應颱風可能帶來連續性強降雨，全市已完工滯洪池共29座，總滯洪量559萬噸，將視降雨預報及即時水位變化，提前調降水位、預留滯洪空間，並透過智慧水利監測系統，即時掌握各地雨量、河川及排水系統水位、滯洪池蓄水情形，適時啟動抽排及滯洪調控措施。同時與各區公所及相關防災單位保持密切聯繫，強化易淹水地區巡查及災情通報，隨時因應颱風動態調整防汛部署。水利局提醒，請市民朋友密切留意中央氣象署最新颱風動態及市府發布的防災資訊，提前檢查住家周邊排水設施，低窪地區民眾可預先設置防水擋板或沙包。市府水利局將持續掌握颱風動態及降雨變化，滾動調整各項防汛應變措施，全力降低災害風險，守護市民生命財產安全。