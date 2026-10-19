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離島每年3800人醫療後送 蔣萬安：可保留直升機緊急後送

民調有市民反對松機遷移 蔣萬安：願扛下責任持續溝通

台北市長蔣萬安今（19）日接受媒體人趙少康《少康戰情室》專訪，針對松山機場遷移、打造台北AI園區的政策願景，外界關注離島每年約3800人次醫療後送需求，未來該如何因應。對此，蔣萬安表示，醫療後送有不同急重症性質，並非每一件都是急重症，未來可透過保留直升機緊急後送、桃園及新北醫療量能，以及公路綠色通道或高鐵等方式解決，強調「這些問題其實都可以克服」，關鍵在於是否有決心坐下來好好討論。趙少康在專訪中提到，松山機場目前每年約有3800人次來自離島的醫療後送需求，且松山機場周邊有17、18家醫院，交通距離相當近，若未來松山機場遷移，這些病患的醫療後送該如何處理？蔣萬安回應，醫療後送涉及不同的急重症性質，並非所有後送個案都是急重症，因此可以依照不同情況研擬配套措施。他指出，針對緊急醫療後送需求，未來可以保留直升機後送方式，確保有急迫需求的病患仍能獲得醫療協助。蔣萬安進一步表示，目前桃園及新北的急重症醫療量能也相當充足，若病患確實需要送往台北醫院，抵達桃園機場後，也可以透過公路「綠色通道」，或利用高鐵轉送至台北，這些都是可以討論的解決方式。蔣萬安強調，醫療後送的相關問題並非無法克服，「這些問題其實都可以克服」，重點在於各方是否有決心，願意坐下來好好討論，相信透過不同的運輸及醫療配套，都能找到解決方法。至於近日民調顯示，部分台北市民並不支持松山機場遷移，蔣萬安坦言，對於這項政策，確實有市民支持，也有市民不支持，但他認為，正因為存在不同意見，更需要持續溝通，包括與中央政府及市民之間的溝通，都必須持續進行，讓各界理解，在當前關鍵時間點，為了台北、台灣及所有人民的長遠發展，必須具備遠見，思考城市未來的整體規劃。蔣萬安強調，市府願意扛下推動松山機場遷移的責任，相關議題都可以討論，但真正需要進一步釐清的，是遷移的時間、具體期程，以及如何克服過程中可能面臨的各項困難。