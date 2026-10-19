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▲網友點名HowHow（左）是有名但0爭議網紅，但嫉妒笑喊：「娶到鄧福如（右）是唯一敗筆」。（圖／翻攝自How Fun 如何爽FB、IG@afuuuuuuuuuu）

近期不斷有網紅爆爭議，像是蔡阿嘎妻子二伯自創品牌「HAHABABY」爆抄襲、Joeman遭前女友蕭伊指控私生活混亂、法籍網紅「酷」被前員工爆料涉嫌勞資糾紛等，因此也有網友到Threads發文討論有名但0爭議的網紅，狂吸161萬次瀏覽，不少人都點名Hook跟HowHow，其中HowHow還因娶到歌手鄧福如讓許多人嫉妒笑喊：「唯一敗筆就是娶到鄧福如。」有網友近日在Threads發文：「有名但0爭議的網紅真的存在嗎？」貼文狂吸161萬次瀏覽，討論度非常高。許多網友也在留言區點名0爭議網紅，其中Hook跟HowHow被提到最多次，HowHow還因在2019年迎娶「清新創作女神」鄧福如，而讓粉絲羨慕他人生太完美，嫉妒笑喊：「他可以娶到鄧福如是我覺得爭議最大的地方」、「浩哥除了娶了阿福這個爭議之外，嚴格來說零差評」、「娶鄧福如真的是唯一敗筆。」而其他被提到的網紅則有阿滴、千千、蛇丸、尊、阿翰、Kelly Yang等人。HowHow本名陳孜昊，畢業於政治大學經濟學系，後續赴美國薩凡納藝術設計學院（SCAD）取得視覺特效碩士學位。HowHow影片 常以無厘頭、神展開、一人分飾多角以及大量黑色幽默的快節奏剪接為特色，還被封為「廢片始祖」。除此之外，他還能將業配包裝成極具笑點和觀看慾望的搞笑短片，開創了業配影片化的先河。而HowHow在2019年與鄧福如結婚，並誕下一子一女，讓許多網友笑說他是叛徒，反諷他是人生勝利組。HOOK本名邱暄惠， 在2017年開始活躍於YouTube，她以歷史、趣味實驗與料理故事等長片內容深受觀眾喜愛，擅長將嚴肅或龐大的歷史事件，轉化為生動好懂的敘事，代表作有「單挑印度史」、「單挑北韓史」等。除了歷史，她也常挑戰各種獵奇或生活實驗，影片風格幽默、冷笑話與「幹話」具個人特色，目前個人頻道擁有超過180萬訂閱。