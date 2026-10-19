強颱薔琵即將迎來第2次強度巔峰！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵颱風今（19）日晚間8時距離台灣約1900公里，過去12小時持續增強，薔琵颱風完成眼牆置換後，即將迎來第2次強度巔峰。不過，根據各國最新預測路徑顯示，未來薔琵登陸機率下降，支持提早北轉的模式成員有所增加。
薔琵眼牆置換迎2次巔峰！路徑週三、四將更明朗
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵颱風完成眼牆置換後，隨著環境好轉，預估20、21日將達到強度巔峰。但之後受到移動速度放慢、海水翻攪及風切增強等因素影響，颱風在接近台灣或北上的過程中，強度將逐漸減弱。
在預測路徑方面，粉專分析，薔琵颱風未來2天將穩定朝西北西方向移動，22、23日接近台灣東南方時，太平洋高壓減弱，颱風移動速度可能放慢，路徑也將增加偏北的機會。
粉專也觀察到，目前颱風直接通過台灣的情境有所減少，提前從東方外海北轉的情境則稍微增加。不過，颱風何時轉向、轉向幅度有多大，各國氣象單位及預報模式之間仍存在明顯差異，預估21、22日路徑將更加明朗。
週五、六是颱風主要影響時段！全台仍須防薔琵風雨
粉專提醒，23、24日仍是薔琵颱風可能影響台灣的主要時段。若颱風非常靠近台灣或登陸，全台都可能出現明顯風雨；若從東方外海北上，北部及東半部仍須留意強降雨，中南部則以山區降雨較為明顯，實際風雨情況仍取決於颱風路徑及環流範圍。
粉專強調，登陸機率降低不代表風雨威脅解除。薔琵颱風風場較大，暴風圈仍可能籠罩北部及宜蘭一帶，加上東北季風影響，各地仍須留意強風，尤其西部沿海地區，應提前固定戶外物品，並檢查招牌及其他懸掛物。
此外，20日起東半部沿海須留意長浪。粉專提醒，連假期間應避免前往山區及海上活動，安排戶外行程也應提前準備備案，並持續關注最新氣象資訊。
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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵颱風完成眼牆置換後，隨著環境好轉，預估20、21日將達到強度巔峰。但之後受到移動速度放慢、海水翻攪及風切增強等因素影響，颱風在接近台灣或北上的過程中，強度將逐漸減弱。
粉專也觀察到，目前颱風直接通過台灣的情境有所減少，提前從東方外海北轉的情境則稍微增加。不過，颱風何時轉向、轉向幅度有多大，各國氣象單位及預報模式之間仍存在明顯差異，預估21、22日路徑將更加明朗。
粉專提醒，23、24日仍是薔琵颱風可能影響台灣的主要時段。若颱風非常靠近台灣或登陸，全台都可能出現明顯風雨；若從東方外海北上，北部及東半部仍須留意強降雨，中南部則以山區降雨較為明顯，實際風雨情況仍取決於颱風路徑及環流範圍。
粉專強調，登陸機率降低不代表風雨威脅解除。薔琵颱風風場較大，暴風圈仍可能籠罩北部及宜蘭一帶，加上東北季風影響，各地仍須留意強風，尤其西部沿海地區，應提前固定戶外物品，並檢查招牌及其他懸掛物。
此外，20日起東半部沿海須留意長浪。粉專提醒，連假期間應避免前往山區及海上活動，安排戶外行程也應提前準備備案，並持續關注最新氣象資訊。