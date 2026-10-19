松坂大輔高度肯定後輩的抉擇，稱這是「開創新道路的勇敢決定」，「如果是生活在現在這個時代，當時的我，恐怕也會陷入猶豫吧...」

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織田翔希高中畢業就赴美 松坂大輔大讚：就算是我也會猶豫

如果是生活在現在這個時代，當時的我恐怕也會陷入猶豫吧。

松坂大輔直言會遭遇不小挑戰：他也會很期待吧

即便如此，織田選手自己，應該也很期待在這段歷程中，能獲得怎麼樣的成長吧。

希望能成為在全世界大放異彩的頂尖選手。

前西武獅名投、現任體育評論員的松坂大輔，19日於電視節目《報導STATION》中，針對母校橫濱高中後輩織田翔希，宣布將於高中畢業後直接挑戰MLB美國職棒大聯盟一事發表看法。織田翔希於本月15日正式召開記者會，表明不經日本職棒（NPB）、直接赴美發展的決心。對此，1998年以選秀第一指名加入西武獅、後轉戰紅襪隊的松坂大輔回憶道，當年自己高中畢業時雖也有大聯盟球探關注，但當時「完全沒有猶豫過」，直接選擇進入日職。隨著時代變遷，如今資訊更為流通，球員對在美國生活的想像也更加具體，但松坂大輔仍認為，就算他生活在現代，可能也會有猶豫，但織田翔希卻勇於跨出這一步，「談到織田翔希未來的挑戰，松坂大輔直言，無論是從小聯盟打起還是先進入美國大學，這都將是一條極其艱險的道路。但他也補充道：「松坂大輔曾於今年9月親自造訪母校橫濱高中採訪織田翔希。當時織田翔希便曾透露，將洛杉磯道奇山本由伸視為目標，並展現強烈企圖心表示：「