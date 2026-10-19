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▲李小冉今日在微博發文，宣布已在去年跟徐佳寧離婚。（圖／翻攝自微博@李小冉）

50歲中國女星李小冉今年因參加《乘風2026》（浪姐7），演唱〈心願便利貼〉大走音而引發高度討論，不料她今（19）日突在微博發文宣布已在去年與製片人老公徐佳寧離婚的消息。據悉，徐佳寧近年爆出財務糾紛，還欠下人民幣2111萬元（約台幣9500萬元）的債務。而李小冉先是在去年退出前夫相關公司股東後，又卸任董事，遭猜是緊急切割前夫。李小冉今日突在微博宣布離婚消息，「去年已離，互不牽扯、互不打擾，祝各自安好。」證實與徐佳寧已在去年離婚。據悉，早在今年7月，就傳出李小冉離婚消息，指出兩人前兩年分居後，便於去年11月在北京辦理離婚，但當時雙方並未回應，但隨著前夫陷入債務風波，李小冉也於今日親自宣布離婚消息。據悉，徐佳寧近期爆出債務風波，欠下高達人民幣2111萬元的債務，而李小冉先是在去年6月退出跟徐佳寧相關公司的股東行列後，又卸任董事一職，因此在法律上不需要承擔連帶責任。因此這次離婚聲明中的「互不牽扯」，也被猜測是因前夫的債務問題而進行切割。回顧李小冉與徐佳寧的戀情，兩人在1998年因拍攝電視劇《雙鳳奇案》結緣，成為了好友，而在2000年到2013年期間，李小冉經歷了幾段坎坷戀情，還因輿論而陷入低潮，徐佳寧也陪伴在旁。2014年初，李小冉與導演鄢頗分手後，徐佳寧便向她告白求婚，接著於同年6月低調結婚，徐佳寧一句「給妳5個億讓妳作」，也成為經典台詞。隔年兩人在比利時古堡辦婚禮，沒有生小孩的過兩人生活，不料如今卻走向離婚，讓外界都非常震驚。