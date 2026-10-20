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立法院10月8日舉行8大常設委員會召委選舉，國民黨當時禮讓司法法制委員會召委一席給民眾黨，由陳昭姿接替已連續擔任1年的翁曉玲。如今據《NOWNEWS今日新聞》掌握，立法院今（20）日將舉行程序委員會召委選舉，翁曉玲也將卸下召委職務，改由國民黨不分區立委葛如鈞接任。翁曉玲上會期審查總預算時，大砍行政院長卓榮泰今年度9至12月薪水，以及凍結國務機要費導致庇護工場訂單受影響，引發軒然大波，導致國民黨團總召傅崐萁率領書記長許宇甄鞠躬道歉止血。事後，有藍委向黨團反映，希望司法法制委員會召委一職可以「換人」，避免衝擊選情，最終由陳昭姿接任。不過，翁曉玲當時卸下司法法制委員會召委一職時，對外解釋，自己已連續擔任兩個會期召委，召委本來就是苦差事，應該讓大家輪流擔任，如今卸下職務反而「如釋重負」，未來可以恢復自由身，到各委員會質詢、監督行政部門，更直言「我始終沒有任何意願要擔任任何主席的位置」。至於是否也將卸下程序委員會召委一職，翁曉玲面對媒體二度詢問時，均回應「我不知道」，並未進一步說明。根據立法院慣例，程序委員會召委一職一般都是擔任一年，不過翁曉玲13日主持程序委員會時宣布，「因為各黨團對於本會期不在選舉召集委員未有共識，所以定於10月20日進行召委選舉」，而據掌握，翁曉玲確定卸任召委，改由國民黨不分區立委葛如鈞接任。至於翁曉玲卸任的原因，藍營內部說法不一。一名藍委透露，翁曉玲是想「裸退」，但主要原因還包括其他藍委希望她不要再擔任召委；不過，也有知情黨團幹部澄清，翁曉玲約在召委選舉日前後，便已「主動」向黨團反映，表示自己擔任召委已滿1年，希望能換人接任。立法院程序委員會主要負責排定院會議程，固定於每周二中午開會。過往各黨團多指派不分區立委或黨團幹部擔任相關職務。有立委私下透露，由於立委本身已有負責的常設委員會，若另有出國考察或其他外務，時間安排便容易受到限制；尤其需要跑地方行程時，更可能受到掣肘，因此程序委員會委員一職並不吃香，幾乎沒人想當。