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減重藥物影響嗅覺？各大香水品牌悄悄研究

民眾對香水喜好變了？美食調香水大幅成長

全球香水使用者近年來的選擇悄悄出現改變，美妝市場分析機構分析師與全球諸多美妝品牌紛紛指出，草本香水固然仍佔大宗，但美食調香水的愛好者近一兩年逐漸增加。與此同時，各大香水廠牌正悄悄探究一項變化，就是使用減重藥物瘦瘦針（GLP-1）後，帶來嗅覺上的改變。根據路透報導，部分香水製造商開始探究，減重藥物是否正在重塑消費者對香水的需求？業界正積極評估 GLP-1 受益者對這些美食香氣的反應。全球兩大香氛巨頭奇華頓（Givaudan）與國際香精香料公司（IFF）、以及英資香料廠商 CPL Aromas，還有法國化學美妝巨頭萊雅（L'Oreal），均表示已開始研究這款如今相當普及的減重藥物，與香氛偏好之間的關聯，不過目前仍需要更多研究來證實。報導提到，包含諾和諾德（Novo Nordisk）的 Wegovy 和禮來（Eli Lilly）的猛健樂等 GLP-1 減重藥物，常見的副作用包括噁心和胃腸道不適。研究人員同時也在關注其他潛在影響，包括減少對酒精的渴望、抑制賭博與衝動購物的欲望，以及嗅覺與味覺的改變。美國國家衛生院（NIH）國家嗅覺與味覺中心共同主任約瑟夫（Paule Joseph）表示，「（GLP-1 藥物）對人體感官產生化學效應，並非天馬行空的想法」；隨著 GLP-1 藥物重塑食慾，它們也會影響處理氣味的大腦嗅球；不過約瑟夫指出，要預測這將如何改變，或者是否會影響氣味感知，還為時過早。IFF 香氛研發健康與福祉總監馬內塔（Celine Manetta）則指出，IFF 的一項研究表明，GLP-1 療法可能會激發人們對香氣作為感官愉悅來源的更大興趣。她表示，IFF 已在運用此項研究觀察來辨識香調，並調製出能引發共鳴的香水。觀察到 GLP-1 使用者渴望從香氛與氣味中尋求愉悅感後，萊雅也獲得了類似的結論。巴黎萊雅全球品牌總裁圖佩（Laetitia Toupet）表示，「他們正在用其他形式的享受，來彌補食物或味覺樂趣的缺失。」瑞士公司奇華頓高級香氛全球行銷主管古根比爾（Arnaud Guggenbuhl）表示，公司研究這種潛在關聯已有約一年時間。他提到，GLP-1 的使用會改變對香氛的偏好，某些曾經喜愛的氣味會突然令人反感，而其他香氣則變得具吸引力。該公司發現，整體趨勢是人們對香氣和香水的興趣顯著增加。奇華頓目前正擴大其美食調產品線，開發能重現香蕉香餅、義大利聖誕蛋糕（panettone）及杯子蛋糕等豐富層次香氣的香水。古根比爾表示，「你可以聞到酥脆的部分、微酸的部分、乳香的部分和鮮奶油的部分，整支香水聞起來就像真的蛋糕一樣。」市場分析機構 Mintel 的全球美妝分析師德拉普（Clotilde Drape）表示，美食與可食用香氣已成為僅次於花香調的第二大產品創新香調類別，其市佔率在過去一年中從兩年前的 9% 飆升至 24%。同時，市場研究公司 NIQ 對美國 GLP-1 使用者進行的一項調查發現，他們在香氛上的支出比一般人高出 26%。NIQ 美容與個人護理思想領導力副總裁安娜·梅奧（Anna Mayo）表示：「GLP-1 使用者總體上對美妝投入更多，因為他們在大多數品類的消費都更高。」科蒂與 Puig 均預計，傳統的草本基底香水，如 Burberry 的 Goddess 香水和聖羅蘭 YSL 的 Libre 香水將繼續保持熱度。但兩家公司也坦言，其他美食調香水正變得越來越突出。Puig 高級調香師兼創意總監索拉（Gregorio Sola）表示，「市場出現了更成熟演進。現在市場上有許多不同的香調：帶酒香的、威士忌、朗姆酒、龍舌蘭酒等」；調香師們也開始融入塔巴斯科辣醬等辛香成分以及可可的苦味香氣。CPL Aromas 全球行銷與傳播總監梅爾庫里奧（Nelly Di Mercurio）指出，Z 世代消費者尤為偏好鹹香、發酵和烘烤的香氣，而非單純的甜味。芝麻、味噌、米香、松露甚至抹茶基底的香水也紛紛湧現；科蒂奢華事業部首席品牌官霍爾茲曼（Jean Holtzmann）則指出，「新一代的美食調香水，重點在於口感與質地，而不僅僅是甜味。」奇華頓的古根比爾則認為，香蕉、鮮奶油和溫牛奶將是席捲市場的下一個趨勢。但無論香水的風味如何，隨著 GLP-1 使用者將持續成為推動力量，他預計美食調香水的成長力道不會減弱，他研判，那些 GLP-1 使用者無法再吃的食物，他們依然渴望以另一種方式享受。