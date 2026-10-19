談到詹姆斯參加2003年NBA選秀時的一段往事，原先他的夢想是加入尼克，球鞋巨頭NIKE當時甚至在其合約中，加入被尼克選中、能獲得20%或30%額外獎金的細節

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詹姆斯夢想加入尼克 NIKE甚至端出隱藏條款

當時大家有一個夢想，事實上，那某種程度上，也是詹姆斯的夢想。

就在他與NIKE簽下合約的前一天，合約中被加入一項條款：如果他最終被尼克選中，他將獲得20%或30%額外獎金。

正因如此，他們必須趕在選秀樂透抽籤前完成簽約。

狀元籤由騎士拿下 改寫聯盟歷史

後來信封打開，顯示尼克只拿到第9順位時，房間裡立刻響起了一陣明顯的惋惜聲，因為大家都希望詹姆斯能夠去尼克。

詹姆斯生涯從未效力尼克 與NIKE仍成為緊密搭檔

詹姆斯個人簽名鞋在全球大賣，他也於2015年底與NIKE簽下類終生合約，雖然雙方並未正式公開精確數字，但詹姆斯商業夥伴兼經紀人卡特（Maverick Carter），2016年接受《GQ》採訪時，曾暗示這份合約總價值「超過10億美元」。

▲尼克2003年選秀會只拿到第9順位，選進「Big Mike」史威尼（Mike Sweetney），最後他只在NBA打滾4季就淡出聯盟，並於今年9月離世。（圖／美聯社／達志影像）

NBA當代看板球星詹姆斯（LeBron James），今夏轉戰費城七六人，迎接生涯第24個球季，近日ESPN資深記者Brian Windhorst，，可惜最終事與願違。」Windhorst近日在節目上，回憶23年前、2003年選秀前夜的小故事，當年作為「天之驕子」的詹姆斯，其實最想加入的是尼克、而非後來選中他的騎士。」Windhorst揭露當年的合約細節，隨後笑說，「詹姆斯後來與NIKE簽下7年9000萬美元合約，成為當時新秀歷史上金額最高的代言合約，如果最終由尼克拿到狀元籤，詹姆斯就能多拿到至少1800萬美元的收入，可惜最終這張改變聯盟歷史的選秀籤，由騎士拿下。」該年騎士擁有22.5%機率拿到狀元，是30支球隊中並列最高，尼克則僅有3%。後來詹姆斯在騎士度過一段輝煌生涯，並於第一次回鍋時率隊奪冠，生涯23年始終未效力尼克，尼克方面，則在該年以第9順位選進已逝中前鋒「Big Mike」史威尼（Mike Sweetney），最後他只在NBA打滾4季就淡出聯盟，尼克也長年積弱不振，直到2026年才封王。至於詹姆斯與NIKE的合約，雖然沒有觸發加盟尼克的夢幻劇本，但兩造間維持良好合作關係。