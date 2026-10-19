道奇若想在來季重返世界大賽王座，首要之務便是全力留下即將成為自由球員的當家王牌史庫柏（Tarik Skubal），且要改善陣容老化問題，首先要被交易的對象就是打擊退化的「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）。

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道奇補強首要任務 就是留下史庫柏

如果能把史庫柏留下來，讓他繼續與山本由伸、史奈爾（Blake Snell）以及葛拉斯諾（Tyler Glasnow）並肩作戰，組成頂級先發輪值，這絕對是至關重要的一步。

打線老化太嚴重 西語老師該被送走

最重要的，將T·赫南德茲視為可評估交易的活棋。

確認大谷翔平傷勢很重要 外媒呼籲道奇要很重視

首先必須讓大谷恢復健康，解決膝蓋與手臂的問題。必須透過雙方充分溝通，評估他來季的投打兼修分配。

在國家聯盟冠軍系列賽羽而歸、結束2026年球季的洛杉磯道奇隊，迎來重整陣容的關鍵時刻。曾任大聯盟球隊總經理的資深球評鮑登（Jim Bowden）近日於播客節目中點出，鮑登在節目中強調，道奇隊在休賽季的首要任務，就是設法與史庫柏完成續約。「」他認為維持這套豪華先發陣容，是道奇續拼霸業的基石。除了強力留人外，鮑登也針對打線與陣容結構提出建言，點出球隊亟需「年輕化與提升機動力」。他指出當長打火力熄火時，球隊常面臨得分荒，因此建議補強二壘與三壘防區——包含改善艾德曼（Tommy Edman）、赫南德茲（Kike Hernandez）的低迷狀態，以及檢視三壘手老將蒙西（Max Muncy）的配置，「至於陣中球星大谷翔平的狀況，則被鮑登列為確保戰力的後續核心事項。大谷翔平在剛結束的賽季中因左膝與右手腕受傷，在教練團知情前都是「帶傷苦撐」。對此，鮑登強調球團必須與大谷翔平進行坦誠且深度的對話：「」確保大谷的身體狀況無虞，依舊是道奇未來重返巔峰的最大保證。