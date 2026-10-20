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▲文班亞馬領軍馬刺挑戰西區霸權，雷霆則持續以吉爾吉斯亞歷山大為核心爭取勝利。（圖／美聯社／達志影像）

▲「字母哥」安戴托昆波告別效力13年的公鹿，加盟熱火與阿德巴約聯手，成為東區最大變數之一。（圖／翻攝自字母哥個人X）

▲唐西奇成為湖人新核心，球隊能否在有限的補強空間下重返爭冠行列，將影響他的長期未來。（圖／取自X @LALakers）

2026-27年NBA新賽季即將開打，聯盟爭冠版圖經歷劇烈變化！詹姆斯（LeBron James）告別洛杉磯湖人，轉戰費城76人，與恩比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）組成豪華陣容；「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）加盟邁阿密熱火，雷納德（Kawhi Leonard）則重返多倫多暴龍。西區方面，雷霆與馬刺被視為爭冠熱門，失去詹姆斯的湖人則面臨重新證明競爭力的考驗。《theScore》整理新賽季15大話題，本文聚焦其中8項爭冠看點，帶領球迷掌握新球季東西區強權的變化。41歲的詹姆斯迎接生涯第24個NBA賽季，這次他的戰袍不再是湖人紫金配色，而是費城76人。陣中除了恩比德，還有馬克西（Tyrese Maxey）、從塞爾提克轉隊的布朗，以及二年級新星艾奇康（V.J. Edgecombe），紙面天賦堪稱東區頂尖。然而，巨星愈多不代表冠軍愈穩。詹姆斯、布朗與馬克西都具備持球主導進攻的能力，恩比德同樣需要大量球權。總教練納斯（Nick Nurse）必須解決球權分配、防守輪轉及替補深度等問題。尤其恩比德的健康始終是不確定因素，詹姆斯也已進入職業生涯後期。76人究竟是下一支總冠軍球隊，還是因磨合問題而失敗的豪華軍團，將成為新賽季最大話題。紐約尼克上賽季終結長達53年的冠軍荒，如今準備挑戰連霸，但球隊面臨的第一道考驗並非對手，而是內部續約問題。唐斯（Karl-Anthony Towns）、哈特（Josh Hart）與麥克布萊德（Miles McBride）等主力輪替的合約談判，為衛冕增添不確定性。球團已決定暫停部分續約協商，老闆多蘭（James Dolan）也表明，不希望球隊跨越第二層豪華稅門檻。尼克仍保有布朗森（Jalen Brunson）、唐斯及多名奪冠核心，團隊默契是最大優勢。但當76人、熱火等東區競爭者持續補強，尼克能否維持冠軍球季的防守強度與休息室凝聚力，將決定衛冕之路能走多遠。西區爭冠局勢相對明朗，聖安東尼奧馬刺與奧克拉荷馬雷霆被普遍看好延續上季強勢表現。馬刺以文班亞馬（Victor Wembanyama）為核心，休賽季引進具備外線投射能力的哈里斯（Tobias Harris），讓文班亞馬在禁區進攻時獲得更多空間。雷霆則延續吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的攻守體系，並期待威廉斯（Jalen Williams）恢復健康，提升球隊競爭力。兩隊的季前預測勝場數都超過60勝，其他西區球隊則未有超過48.5勝者。這不代表馬刺與雷霆已經鎖定西區冠軍，但足以反映外界對兩隊整體實力的高度評價。結束13年的密爾瓦基公鹿生涯，安戴托昆波正式加盟邁阿密熱火，與阿德巴約（Bam Adebayo）組成極具機動性的禁區搭檔。字母哥具備強大切入破壞力與攻守轉換能力，阿德巴約則擅長換防、協防與高位策應，兩人的合作有機會大幅提升熱火防守上限。數據顯示，字母哥上季在場時，公鹿每百回合淨勝對手4.4分；當他坐在板凳席，球隊卻淨負9.7分，足見他的影響力。不過，熱火仍缺乏頂尖後場持球發動者，外線空間也需要克雷・湯普森（Klay Thompson）等射手支援。總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）能否整合雙核心，將是熱火衝擊東區的重要關鍵。2019年率領暴龍奪下隊史首座NBA總冠軍的雷納德，經過多年後重返多倫多，重新披上熟悉的球衣。不同於當年成熟的冠軍陣容，如今暴龍以巴恩斯（Scottie Barnes）為核心，身旁還有多名年輕球員。雷納德的加盟不僅補強側翼攻防，也能提供球隊關鍵時刻的單打能力與季後賽經驗。不過，雷納德已經35歲，過去多個賽季受到傷勢影響，出賽穩定度依然是最大問題。如果他能維持健康，暴龍就有機會從季後賽競爭者提升為東區不可忽視的挑戰者。明尼蘇達灰狼為了補強後場，送走藍道（Julius Randle）、里德（Naz Reid）及大量選秀資產，換來明星控衛拉梅羅・鮑爾（LaMelo Ball）。這筆交易最大的目的，就是替愛德華茲（Anthony Edwards）尋找能夠分擔組織責任的搭檔。鮑爾擁有出色的傳球視野，擅長快速推進及創造外線機會，有望讓灰狼進攻更加多元。但鮑爾職業生涯出勤率不理想，過去6個球季平均每82場缺席超過30場，也尚未累積季後賽經驗。灰狼付出大量資產後，已沒有太多試錯空間。波士頓塞爾提克將前總冠軍賽MVP布朗送往76人，改由塔圖姆（Jayson Tatum）搭配喬治（Paul George）領軍，象徵球隊進入新的競爭階段。布朗擅長持球突破、對抗及製造禁區壓力，喬治則更適合外線投射、無球跑動與側翼防守。兩人打法不同，也讓塞爾提克有機會重新調整進攻體系。此外，羅賓森（Mitchell Robinson）的加入，補強禁區籃板能力。塔圖姆能否在阿基里斯腱傷勢後重返巔峰，將直接影響塞爾提克能否再次成為爭冠球隊。詹姆斯離開後，湖人正式進入以唐西奇（Luka Doncic）為核心的時代。球團留下里夫斯（Austin Reaves），並引進凱斯勒（Walker Kessler）補強中鋒，希望圍繞唐西奇打造具有競爭力的陣容。然而，湖人為了補強已付出大量金錢與選秀資產，後續調整空間有限。球隊雖然具備出色的持球進攻能力，但外線防守、整體輪轉與攻守平衡仍有疑慮。更重要的是，唐西奇現有合約只剩兩個保障球季，湖人必須讓他相信球隊仍有爭冠機會。若新賽季持續落後雷霆、馬刺等西區強權，唐西奇的長期去留恐怕將成為下一個重大話題。