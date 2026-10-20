我是廣告 請繼續往下閱讀

▲獨行俠新星弗拉格迎來NBA第2個賽季，外界期待他從年度最佳新人進一步挑戰明星賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲金塊3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）面臨新合約抉擇，丹佛如何維持爭冠競爭力，成為球團留人的重要課題。（圖／美聯社／達志影像）

▲溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）歷經阿基里斯腱傷勢後重返球場，期待再次帶領溜馬打出快速流暢的進攻節奏。（圖／美聯社／達志影像）

2026-27年NBA新賽季即將揭幕，除了巨星轉隊與冠軍競爭，聯盟也正迎來新一波世代交替。獨行俠天才新星弗拉格（Cooper Flagg）準備挑戰生涯首次明星賽，馬刺文班亞馬（Victor Wembanyama）則被看好爭奪年度MVP，金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）也面臨重大合約抉擇。此外，本季新秀人才濟濟，裁判執法尺度與西雅圖、拉斯維加斯擴編進度，同樣攸關NBA未來發展。本文整理新賽季5大焦點，掌握新世代球星成長。2025年NBA選秀狀元弗拉格，在菜鳥球季就繳出平均約21分、7籃板、5助攻的全能成績，年僅19歲便展現超齡的比賽理解能力。相較一般年輕球員主要依賴得分，弗拉格的價值在於能夠同時擔任持球發動者、側翼防守者與進攻終結者。他具備優異的身材條件，能夠利用速度切入，也可以透過傳球帶動隊友。進入第2個賽季，弗拉格被認為有機會挑戰明星賽，甚至進入年度最佳陣容的討論範圍。獨行俠也迎回厄文（Kyrie Irving），兩人的合作將成為觀察焦點。對弗拉格而言，新賽季不再只是證明個人天賦，而是必須開始帶領球隊爭取勝利。年度最有價值球員（MVP）的競爭，可能成為本季另一場精彩對決。根據NBA官方公布的2026-27賽季總管問卷，文班亞馬以77%的得票率成為最被看好的MVP人選，約基奇獲得10%，灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）則有7%。文班亞馬的優勢不只是身高與阻攻能力，而是他能夠同時影響禁區防守、外圍協防與進攻端空間配置。對手不僅必須改變切入路線，也得重新考慮如何在禁區完成出手。不過，雷霆吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）已連續兩季奪得MVP，本季有機會挑戰史上罕見的3連霸。NBA歷史上，僅羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）與柏德（Larry Bird）曾完成連續3年拿下MVP的成就。文班亞馬能否中斷SGA的紀錄挑戰，值得關注。金塊當家球星約基奇持續維持聯盟頂尖水準，上季繳出接近場均28分大三元的成績，依舊是丹佛攻守體系不可取代的核心。不過，相較於個人數據，新賽季另一項焦點是他的合約問題。約基奇已表態，有意在明年與金塊簽下新合約，屆時有機會取得總值3億5950萬美元、約3.6億美元的頂級合約。儘管目前看不出他急於離隊的跡象，但在正式完成續約前，金塊仍必須向這位3屆MVP證明，球隊有能力維持長期競爭力。約基奇已經31歲，正處於職業生涯黃金階段。如何在薪資限制下維持陣容深度，並替他找到合適的攻守搭檔，將是金塊管理階層的重要任務。溜馬明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在2025年總冠軍賽遭遇阿基里斯腱撕裂傷勢，讓球隊衝擊冠軍的希望蒙上陰影。經過長時間復健後，哈利伯頓準備在新賽季重返賽場。過去3個出賽球季，他平均繳出約20分、10助攻，真實命中率達61%，展現高效率的進攻組織能力。他的價值不僅在於個人得分，更在於快速轉移球權、提升比賽節奏，以及讓隊友取得更好的投籃機會。溜馬保留席亞康（Pascal Siakam）、奈姆哈德（Andrew Nembhard）與奈史密斯（Aaron Nesmith）等主力，另引進祖巴茲（Ivica Zubac）補強禁區。哈利伯頓能否恢復原有的變速突破與傳球能力，將決定溜馬是否有機會擺脫外界對其附加賽球隊的預期。新一屆NBA選秀被視為近年值得期待的梯次之一，多名頂尖新秀準備在本季登上最高舞台。華盛頓巫師狀元迪班薩（AJ Dybantsa）擁有優異的側翼身材與得分天賦，有機會成為球隊長期建隊核心。但巫師陣中已有楊恩（Trae Young）、戴維斯（Anthony Davis）等資深球員，如何分配進攻角色將成為挑戰。孟菲斯灰熊長人布瑟（Cameron Boozer）則具備成熟的籃板判斷與禁區技巧，被認為有潛力挑戰新人球季場均20分、10籃板的門檻。猶他爵士後衛彼得森（Darryn Peterson）有望獲得大量持球機會，芝加哥公牛長人威爾森（Caleb Wilson）、沙加緬度國王後衛阿庫夫（Darius Acuff Jr.）及金州勇士的倫德伯格（Yaxel Lendeborg），也都是值得追蹤的新秀。與過往少數新秀獨領風騷不同，本屆新人王競爭可能橫跨多種位置與不同球風。