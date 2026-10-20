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▲NBA主席蕭華（Adam Silver）推動選秀改革，希望各隊即使無緣季後賽，仍能在例行賽維持競爭力。（圖／美聯社／達志影像）

球隊分類 樂透球數 狀元籤機率 聯盟戰績倒數第4至第10名 3顆 8.1% 聯盟戰績最差3隊 2顆 5.4% 東、西區第9、10名附加賽球隊 2顆 5.4% 東、西區第7、8名附加賽對決落敗球隊 1顆 2.7%

比較項目 舊制度 2027年新制度 最高狀元籤機率 最差3隊各14% 倒數第4至10名各8.1% 樂透抽選範圍 前4順位 全部16順位 最差3隊最低保障 最差隊至少第5順位，另外兩隊依序遞延 最差3隊至少第12順位 附加賽球隊 未晉級季後賽者參與樂透 按新制分組配置樂透球 改革核心目的 協助弱隊重建 降低刻意輸球誘因

▲NBA選秀樂透將從過去抽出前4順位，改為全部16個順位都透過抽籤決定，增加選秀結果的不確定性。（圖／美聯社／達志影像）

2026-27年NBA新賽季即將開打，除了各隊爭奪總冠軍，聯盟也正式迎來選秀樂透制度重大改革。為減少球隊刻意輸球、爭取高順位選秀權的「擺爛」（Tanking）現象，NBA自2027年選秀起試行為期3年的「3-2-1樂透制度」，不再讓聯盟戰績最差的3支球隊享有最高狀元籤機率，反而讓戰績倒數第4至第10名的球隊取得最大優勢。究竟新制如何運作？狀元籤機率如何分配？本文整理5大變動，帶領球迷一次掌握。長期以來，NBA選秀制度的核心目的，就是協助戰績不佳的球隊透過選進優秀新人，逐步恢復競爭力。然而，當戰績越差往往代表越高的選秀順位機率時，部分球隊也開始出現刻意降低競爭力的現象。例如，在球季後半段減少主力球員出賽、讓年輕球員獲得大量上場時間，甚至在仍有機會贏球的情況下，優先考量未來選秀順位。這樣的操作雖然可能符合球隊長期利益，卻會影響例行賽競爭品質。NBA過去已經透過調整樂透機率，試圖降低聯盟墊底球隊的誘因，但仍未完全解決問題。根據NBA官方說明，聯盟於2026年5月28日批准最新改革方案，並決定自2027年選秀開始實施，2028年及2029年也將沿用相同制度進行試行。新制度最大特色，就是改變選秀樂透機率與球隊戰績之間的關係。過去戰績最差的球隊，通常能取得最高狀元籤機率；如今新制反而讓聯盟倒數第4至第10名的球隊，擁有最高的8.1%狀元籤中選機率。至於聯盟戰績最差的3支球隊，狀元籤機率則降至5.4%，與東、西區排名第9、10名的附加賽球隊相同。NBA將16支參與樂透的球隊，依照戰績及附加賽資格分為不同群組，分別配置3顆、2顆或1顆樂透球，因此稱為「3-2-1樂透制度」。也就是說，聯盟戰績最差的球隊，反而不如倒數第4至第10名的球隊容易抽中狀元籤。聯盟希望藉此降低球隊刻意追求墊底的動機，鼓勵已經確定無緣季後賽的隊伍，仍在例行賽最後階段全力爭勝。除了狀元籤機率，新制度也大幅調整選秀順位的產生方式。舊制主要透過樂透抽出前4順位，其餘球隊再依照戰績決定後續選秀順序。因此，即使球隊未能抽到前4順位，通常仍能獲得相對接近原本戰績位置的選秀籤。但在新制度下，16個樂透順位將全部透過抽籤決定，而不再只抽出前4順位，代表選秀順位的不確定性明顯提高。除了戰績最差的3支球隊仍有特殊保障外，其他參與樂透的球隊，理論上可能落在第1至第16順位之間。值得注意的是，戰績最差的3支球隊雖然狀元籤機率下降，但仍受到特殊保障，最差只會取得第12順位。換句話說，新制度降低墊底球隊抽中狀元的機率，卻沒有完全取消弱隊的選秀保障。此次選秀改革並非只有抽籤機率改變，NBA也加入多項限制，希望避免少數球隊長期累積頂級新秀。首先，同一支球隊不得連續兩年取得選秀狀元籤，也不能連續3年都選在前5順位。這項規定的目的，是讓高順位選秀機會更平均地分配至不同球隊，避免某些球團反覆取得最頂尖新秀。其次，新交易的選秀權保護條款也受到限制，球隊不能再使用前12至前15順位的保護條件進行交易。最後，聯盟將擴大對刻意輸球行為的懲處權限。除了傳統罰款之外，NBA未來還可以降低球隊樂透機率、調整選秀順位，對影響比賽競爭公平性的行為採取更直接的處分。過去球隊可能認為，少贏幾場比賽就能提升選秀機率；但新制度上路後，刻意輸球不僅不一定能得到好處，還可能受到聯盟處分。從制度設計來看，NBA最大的改變是削弱戰績墊底的獎勵。舉例來說，一支球隊若以聯盟倒數第10名結束球季，擁有8.1%的狀元籤機率；但如果持續輸球、掉到聯盟最差3隊，機率反而下降至5.4%。兩者相差2.7個百分點，原本刻意追求更差戰績的策略，可能不再具有相同價值。然而，新制度仍有值得觀察的問題。例如，已經無緣季後賽的球隊，可能傾向停留在能獲得8.1%機率的戰績區間，而非繼續爭取更多勝利。另一方面，因為16個順位全部抽籤，原本預期獲得高順位選秀權的弱隊，可能面臨比過去更大的不確定性，增加重建難度。對聯盟而言，真正的挑戰不只是讓球隊停止追求墊底，更是要讓每場例行賽都重新具有競爭意義。2027年將是新制度首次正式接受考驗的一年。究竟能否有效降低擺爛現象，還是導致球隊重新設計操作策略，將成為接下來3年NBA的重要觀察指標。