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▲大谷翔平2019年效力天使期間，曾因先天性的「二分髕骨」接受左膝手術，當時預估復原期約8至12週。（圖／大聯盟推特）

洛杉磯道奇球星大谷翔平2026年球季一路與傷勢奮戰，除了右二頭肌問題，左膝不適更影響他下半季的二刀流計畫與打擊狀態。隨著道奇季後賽出局，大谷左膝問題的真正原因也成為休季焦點。美媒重新翻出他2019年曾接受「二分髕骨」手術的病史，認為過往膝蓋結構與長年累積負荷，可能是後續醫療團隊需要進一步檢視的方向。大谷早在效力洛杉磯天使期間，就曾因左膝問題接受手術。2019年9月，天使宣布大谷接受左膝二分髕骨修復手術，因此提前結束該季。所謂「二分髕骨」（bipartite patella），是髕骨在成長過程中沒有完全融合，形成兩塊骨性結構。當時天使球團表示，這屬於先天性狀況，多數情況不會出現症狀，但大谷在增加投球訓練強度後，多次感受到不適，因此最後決定接受手術。手術後大谷復原順利，並在2020年重新展開二刀流生涯，之後也未長期因同一問題缺陣。大谷本季左膝問題在6月開始浮現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）當時指出，大谷主要不適位置位於左膝後側、接近腿後肌連接處，與2019年處理二分髕骨的膝蓋前側區域並不相同。MLB官方也曾報導，大谷當時膝後側出現腫脹，但活動範圍沒有明顯受限，因此球團並未認為是2019年手術部位再次受傷。然而，大谷整個下半季仍持續受到左膝不適影響，最終投球工作提前結束，季後賽也只能以指定打擊身分出賽。隨著症狀反覆，美國媒體開始重新檢視大谷過去的左膝病史。有分析認為，即使目前疼痛位置與2019年手術處不同，也不能完全排除長期身體負荷、先天結構以及過往手術後力學改變等因素。不過目前並沒有醫療報告證實，大谷2026年的膝傷就是2019年手術留下的後遺症，道奇方面也未做出類似診斷。大谷在道奇遭淘汰後也表示，休季期間將重新檢視自己的治療與訓練方式，並希望2027年重新恢復投打二刀流。大谷本季例行賽仍繳出打擊率2成75、30轟、81分打點，但下半季受到左膝與右二頭肌傷勢影響，打擊狀況明顯下滑，季後賽更一度陷入長達25場的全壘打荒。投手方面，大谷本季14場先發取得8勝2敗、防禦率1.79，但7月後便未再登板。季後賽期間，道奇也決定讓他專注打擊，不再安排投球。