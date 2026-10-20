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日本職棒阪神虎重砲佐藤輝明確定挑戰大聯盟！阪神已同意讓這位27歲三冠王透過入札制度赴美，MLB官網點名紐約洋基、洛杉磯道奇、大都會、費城人、巨人與水手等隊，都可能成為爭奪戰買家。更有利的是，村上宗隆本季轉戰MLB後轟出35支全壘打，也讓美國球界對日本長打型打者的評價進一步提升。佐藤本季打出生涯代表作，繳出打擊率3成06、39轟、106分打點，包辦中央聯盟打擊三冠王，成為NPB史上第9位完成此成就的球員，也是阪神隊史第2人。MLB官網更認為，一旦進入市場，他將立刻成為休季最受矚目的內野手之一。佐藤最大賣點就是左打長程火力。MLB官網引述球探評價，認為他具有「能改變比賽的左打火力」，而且不只可以守三壘，過去也有外野經驗，今年世界棒球經典賽更曾鎮守右外野，必要時也能轉往一壘。洋基被視為相當合理的落腳處。球隊正尋求升級三壘戰力，加上洋基球場右外野距離較短，對左打長砲尤其有利，佐藤的打擊型態具有明顯適配性。紐約媒體近期也將佐藤列為洋基休季補強目標之一，希望藉由他的長打能力補強內野攻擊火力。道奇同樣多次被美媒與MLB官網列為佐藤的可能買家。道奇陣容近年開始面臨老化問題，若休季調整外野配置，具有三壘、外野守備經驗的佐藤就具備一定吸引力。MLB官網此前已將大都會、洋基、費城人與道奇列為可能追求佐藤的球隊，之後最新分析更擴大到巨人、水手等隊。佐藤另一項利多，是日本打者近年的MLB成功案例。本季村上宗隆加盟白襪後敲出35轟，證明即使過去在日本同樣被質疑三振偏多，長打能力仍有機會成功轉換到大聯盟。MLB官網球探也直言，村上與岡本和真本季在美國的表現，提高了外界相信佐藤「打擊能力可以轉換到MLB」的信心。佐藤即將年滿28歲，不受25歲以下國際球員簽約限制，進入入札程序後，30支大聯盟球隊將有45天可以與他談判。隨著三冠王光環與日本打者行情同步上升，今年休季很可能正式掀起佐藤輝明爭奪戰。