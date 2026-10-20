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▲密爾瓦基釀酒人本季薪資約1億4620萬美元，仍成功闖進世界大賽，成為MLB薪資上限爭議的重要案例。（圖／取自釀酒人官方X）

▲坦帕灣光芒與克里夫蘭守護者同樣都是聯盟低薪球隊，今年卻雙雙打進美聯冠軍戰，讓「高薪才能維持競爭力」的說法再度受到挑戰。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇本季挑戰世界大賽3連霸失敗，在國聯冠軍賽遭密爾瓦基釀酒人4連勝橫掃出局。然而這場原本堪稱衛冕軍重大挫敗的系列賽，卻可能意外成為道奇長期維持競爭力的「助攻」。原因就在於，釀酒人以及美聯冠軍戰的光芒、守護者，全都是MLB薪資總額後段班球隊，也讓聯盟近年積極推動的硬薪資上限制度，再度面臨「真的有必要嗎？」的質疑。釀酒人本季薪資總額約1億4620萬美元，在30隊僅排名第19，卻在國聯冠軍賽連贏4場，淘汰陣容星光熠熠的道奇，自1982年後首度闖進世界大賽。更誇張的是，今年最後仍在爭奪世界大賽席位的低薪球隊不只釀酒人。光芒薪資約9560萬美元，守護者更只有7440萬美元，分別排名聯盟第28與第30。換句話說，2026年世界大賽冠軍確定將由薪資不到1.5億美元的球隊產生。這與季前外界擔憂的情況形成強烈反差。道奇近年大手筆網羅大谷翔平、山本由伸、史庫柏（Tarik Skubal）等球星，豪華陣容一度成為MLB薪資制度爭議的焦點，但今年最終卻是中低薪球隊一路殺進最後階段。MLB近年一直討論是否在下一份勞資協議中導入硬薪資上限。資方主張，大市場球隊可以靠龐大收入持續投入高額薪資，讓小市場球隊難以競爭，因此需要設定薪資上限與最低薪資門檻。目前資方提出的方案，包括2027年起設定約2億4530萬美元的硬薪資上限，以及約1億7120萬美元的薪資下限。然而今年季後賽結果，恰好提供完全相反的例子。釀酒人、光芒與守護者都沒有聯盟頂尖薪資預算，卻分別打進聯盟冠軍戰甚至世界大賽。FanSided因此認為，「高薪資就能買到冠軍」本身就是過度簡化的說法，球員養成、球探、數據分析、牛棚調度及陣容深度，同樣會決定一支球隊能走多遠。《路透社》訪問勞資與行銷領域專家時，也出現不同觀點。勞動法專家托雷恩（Tony Torain）認為，釀酒人用聯盟中後段薪資擊敗道奇，可以強化球員工會主張，證明競爭力並不完全取決於球隊支出；另一方面，體育行銷分析師Bob Dorfman則認為，這更多只是象徵性勝利，不太可能單靠一個季後賽結果就改變資方推動薪資上限的方向。因此，道奇遭淘汰不能直接解讀成「薪資上限已經沒有必要」，但至少讓資方最常使用的「高薪球隊壟斷競爭」論述變得更難說服所有人。美媒《FanSided》也指出，道奇近年的成功並非全部靠自由市場撒錢。例如明星三壘手孟西（Max Muncy）當年只是運動家第5輪選秀球員，道奇將他撿回後重新調整打擊機制，最終養成長期主力；左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）更只是2021年第11輪選秀，後來也被培養成能在大聯盟輪值中貢獻的投手。這也是薪資上限制下最難被抹去的一部分：即使每隊花錢額度都受到限制，球探、農場、數據部門與球員發展能力仍不會因此平均化。即使MLB未來真的導入薪資帽，道奇也未必會因此失去競爭優勢。從結果來看，道奇挑戰3連霸失敗無疑是一大挫折，但如果這次季後賽成為反對硬薪資上限的重要論據，長期甚至可能對道奇有利。道奇目前最大的競爭優勢之一，就是龐大的市場收入與願意投入高薪資的經營模式。如果MLB未來仍維持現有豪華稅制度，而沒有採取NBA、NFL式的硬薪資上限，道奇就能繼續利用財力結合頂尖農場與球員發展系統補強陣容。不過真正的關鍵仍在即將到來的勞資談判。現行勞資協議即將到期，資方仍積極推動薪資上限，球員工會則強烈反對，雙方歧見也讓外界擔心再度出現封館危機。因此，釀酒人橫掃道奇可能無法單獨決定MLB未來的薪資制度，但至少證明一件事：在棒球這項運動中，花最多錢，仍不代表一定能走到最後。