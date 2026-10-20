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▲MLB歷史數據顯示，聯盟冠軍戰橫掃晉級的球隊在世界大賽G1平均僅攻下2.9分，但最近3支橫掃晉級的球隊最終都成功封王。（圖／取自釀酒人官方X）

▲米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）本季投球局數大幅增加，世界大賽前的長休有望讓這位釀酒人王牌恢復體力。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基釀酒人在國聯冠軍賽4連勝橫掃洛杉磯道奇，睽違44年重返世界大賽，但太早晉級也帶來一項特殊課題。從國聯冠軍賽結束到世界大賽G1，釀酒人將整整休息7天，這是1985年聯盟冠軍賽改為7戰4勝制後，聯盟冠軍球隊第2長的等待時間。到底完整休養是利多，還是反而會讓球員「休到冷掉」？MLB官方利用歷史數據給出的答案卻不太妙，因為自2009年以來擁有較長休息時間的隊伍，世界大賽奪冠率僅有25％。MLB官方統計，自1995年季後賽擴大為3輪制後，世界大賽前休息較久的一方，系列賽成績正好是15勝15敗，完全沒有明顯優勢。更值得注意的是，自2009年起，先拿下聯盟冠軍、因此擁有較長休息時間的球隊，在世界大賽僅取得4勝12敗；2009年至2017年甚至連續9年，都是休息較短的球隊最後封王。若限定至少休息5天的球隊，過去20隊則是10勝10敗，同樣五五波。釀酒人另一個值得注意的歷史數據，是他們以4連勝橫掃方式結束國聯冠軍賽。過去11支在7戰制聯盟冠軍賽完成橫掃、直接晉級世界大賽的球隊，最後只有4隊奪冠。這些球隊在世界大賽G1合計打擊率僅.202，平均每場只攻下2.9分，顯示長時間沒有正式比賽後，打線確實可能出現進入狀況較慢的現象。不過近年的結果卻完全相反。2019年國民、2022年太空人以及2025年道奇，都是橫掃聯盟冠軍戰後晉級世界大賽，最後3隊全部封王。對釀酒人而言，7天休息最直接的好處就是投手群能夠完整恢復。王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）本季已累積遠高於過往職業生涯的投球局數，總教練墨菲（Pat Murphy）先前也坦言，24歲的他可能已經出現疲勞。世界大賽G1若照計畫登板，他距離上一次先發將有11天休息，球速與整體壓制力能否恢復，會是最大觀察點。牛棚同樣受惠。烏里貝（Uribe）季後賽8場已登板7場，艾許比（Aaron Ashby）也出賽6場，其中5場投超過1局，終結者梅吉爾（Trevor Megill）則已出賽5場。完整一週休息，讓釀酒人可以重新把高張力牛棚全部補滿。其實釀酒人本季季後賽早就遇過類似情況。他們例行賽結束後因拿到首輪輪空，同樣休息5天才投入分區系列賽，結果季後賽前8戰贏下7場，並一路橫掃道奇。