為迎接萬聖節，今年肯德基推出黑色蛋撻今10月20日開賣，《NOWNEWS今日新聞》記者開箱「闇黑之吻蛋撻」新品，整顆徹底黑化的蛋撻、比烤焦還誇張，切開看見桑葚血色流心，還以為血肉模糊好逼真，實際試吃真實口感意外，酸甜風味其實蠻好吃的。嘴唇、牙齒、手指只要碰到蛋撻全部都染黑，推薦一定要請朋友吃。整理菜單價格、折價券優惠代碼供大家預訂參考。
肯德基萬聖節「闇黑之吻蛋撻」今開賣！開箱真實口感：意外好吃
10月31日迎接萬聖節快樂Happy Halloween！肯德基2026年萬聖節全新推出「闇黑之吻蛋撻」，以黑色竹炭粉製作的撻皮、再撒上神秘闇黑粉末。《NOWNEWS今日新聞》記者一開箱還以為看錯，整顆蛋撻黑到不行，照片還要稍微調亮才能看得清楚細節。
切開蛋撻看見表層黑色撻皮包覆著蛋奶內餡、底部還流出「桑葚流心醬」，奶黃色餡料混合血色流心、沾染黑色碎屑，乍看有種血肉模糊的錯覺，萬聖節驚悚效果好逼真。才用手拿起咬一口、從嘴唇到牙齒都染黑。
記者試吃的真實口感，其實就是肯德基原味蛋撻再加上酸甜莓果醬，最特別的是，頂層的闇黑粉末帶有鹹味，整體吃起來有點解膩的感覺，意外蠻好吃的。
很像在吃地獄料理卻還笑得出來，光想就覺得畫面很衝擊（笑），認真推薦想聚餐搞怪一定要請朋友吃。不過提醒大家，這顆蛋撻邊吃邊掉屑時、容易沾得到處黑黑的，建議不要穿白色衣服吃，惡作劇很容易成真（其實是優點？）
肯德基萬聖節「闇黑之吻蛋撻」價格菜單、開賣資訊
開賣日期：10月20日至11月2日
◾️「闇黑之吻蛋撻」單顆57元。
◾️加點「闇黑之吻蛋撻禮盒」285元。
◾️加點「原味蛋撻 x 3＋闇黑之吻蛋撻 x 3」266元
◾️嚐鮮券優惠代碼50546「原味蛋撻＋闇黑之吻蛋撻」101元
全台3大暗黑主題店：
肯德基內湖瑞光門市
地址：台北市內湖區瑞光路292號
肯德基台中五權西門市
地址：台中市南屯區五權西路二段136號
肯德基高雄站前門市
地址：高雄市三民區建國三路23號
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10月31日迎接萬聖節快樂Happy Halloween！肯德基2026年萬聖節全新推出「闇黑之吻蛋撻」，以黑色竹炭粉製作的撻皮、再撒上神秘闇黑粉末。《NOWNEWS今日新聞》記者一開箱還以為看錯，整顆蛋撻黑到不行，照片還要稍微調亮才能看得清楚細節。
記者試吃的真實口感，其實就是肯德基原味蛋撻再加上酸甜莓果醬，最特別的是，頂層的闇黑粉末帶有鹹味，整體吃起來有點解膩的感覺，意外蠻好吃的。
開賣日期：10月20日至11月2日
◾️「闇黑之吻蛋撻」單顆57元。
◾️加點「闇黑之吻蛋撻禮盒」285元。
◾️加點「原味蛋撻 x 3＋闇黑之吻蛋撻 x 3」266元
◾️嚐鮮券優惠代碼50546「原味蛋撻＋闇黑之吻蛋撻」101元
肯德基內湖瑞光門市
地址：台北市內湖區瑞光路292號
肯德基台中五權西門市
地址：台中市南屯區五權西路二段136號
肯德基高雄站前門市
地址：高雄市三民區建國三路23號