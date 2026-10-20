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肯德基萬聖節「闇黑之吻蛋撻」今開賣！開箱真實口感：意外好吃

▲肯德基萬聖節限定「闇黑之吻蛋撻」新品，咬開驚悚模樣嚇到。 （圖／記者蕭涵云攝）

奶黃色餡料混合血色流心、沾染黑色碎屑，乍看有種血肉模糊的錯覺，萬聖節驚悚效果好逼真。

記者試吃的真實口感，其實就是肯德基原味蛋撻再加上酸甜莓果醬，最特別的是，頂層的闇黑粉末帶有鹹味，整體吃起來有點解膩的感覺，意外蠻好吃的。

▲肯德基黑色蛋撻掀起話題，黑到記者還要調亮照片才看得到細節。（圖／記者蕭涵云攝）

▲肯德基「闇黑之吻蛋撻」沒騙人，一咬迸發血色流心。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基萬聖節「闇黑之吻蛋撻」價格菜單、開賣資訊

▲肯德基黑色撻皮有夠搞怪，碰到就沾染上黑色，萬聖節搗蛋很適合。（圖／記者蕭涵云攝）

▲萬聖節肯德基內湖瑞光門市主題店。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

全台3大暗黑主題店：

為迎接萬聖節，今年肯德基推出黑色蛋撻今10月20日開賣，嘴唇、牙齒、手指只要碰到蛋撻全部都染黑，推薦一定要請朋友吃。整理菜單價格、折價券優惠代碼供大家預訂參考。10月31日迎接萬聖節快樂Happy Halloween！肯德基2026年萬聖節全新推出「闇黑之吻蛋撻」，以黑色竹炭粉製作的撻皮、再撒上神秘闇黑粉末。才用手拿起咬一口、從嘴唇到牙齒都染黑。不過提醒大家，這顆蛋撻邊吃邊掉屑時、容易沾得到處黑黑的，建議不要穿白色衣服吃，惡作劇很容易成真（其實是優點？）開賣日期：10月20日至11月2日◾️「闇黑之吻蛋撻」單顆57元。◾️加點「闇黑之吻蛋撻禮盒」285元。◾️加點「原味蛋撻 x 3＋闇黑之吻蛋撻 x 3」266元◾️地址：台北市內湖區瑞光路292號地址：台中市南屯區五權西路二段136號地址：高雄市三民區建國三路23號