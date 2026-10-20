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▲味全龍前兩戰接連獲勝，力拚繼1999年後，再度以3連勝展開台灣大賽。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.18）

⚾中職37年台灣大賽賽程

場次 日期 時間 對戰 場地 G1 10月17日 17：05 中信兄弟 0：3 味全龍 大巨蛋 G2 10月18日 17：05 中信兄弟 1：3 味全龍 大巨蛋 G3 10月20日 18：35 味全龍 VS 中信兄弟 大巨蛋 G4 10月21日 18：35 味全龍 VS 中信兄弟 大巨蛋 G5 10月23日 18：35 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G6 10月24日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋 G7 10月25日 17：05 中信兄弟 VS 味全龍 大巨蛋

⚾中職全年戰績排名

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 備註 1 味全龍 120 67-53-0 0.558 台灣大賽 2 統一獅 120 64-55-1 0.538 止步季後挑戰賽 3 富邦悍將 120 59-61-0 0.492 淘汰 4 樂天桃猿 120 57-61-2 0.483 淘汰 5 中信兄弟 120 56-62-2 0.475 台灣大賽 6 台鋼雄鷹 120 54-65-1 0.454 淘汰

▲中信兄弟羅戈今年對戰味全龍成績出色，被視為台灣大賽關鍵因子。（圖／中信兄弟提供）

⚾味全龍vs中信兄弟基本資訊

▲味全龍洋投鋼龍本季對中信兄弟先發6場，對戰成績是5隊最差。（圖／味全龍提供,2026.4.23）

⚾味全龍vs中信兄弟戰局分析

▲2026年中職台灣大賽32人名單。（圖／中職提供,2026.10.16）

⚾味全龍vs中信兄弟陣容

⚾季後挑戰賽要去哪看？

中華職棒37年台灣大賽G3今（20）日持續在臺北大巨蛋舉行，手握2勝優勢的味全龍交手2敗的中信兄弟，由鋼龍（Andrew Gagnon）掛帥先發對決羅戈（Nivaldo Rodriguez）。若龍隊今日再勝兄弟，將取得3勝0敗的「聽牌」優勢，數據顯示，過去台灣大賽共9次率先搶下3勝0敗的球隊，最終奪冠機率高達100%。對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟比賽時間：10月20日18：35比賽場地：臺北大巨蛋先發投手：鋼龍 vs 羅戈🟡鋼龍本季出賽23場，拿下7勝9敗，防禦率2.31。今年鋼龍與兄弟交手6場，拿下3勝2敗，對戰防禦率1.91。🟡羅戈本季出賽25場，拿下12勝9敗，防禦率3.33。今年羅戈與龍隊交手5場，拿下3勝，對戰防禦率1.16。過去台灣大賽共出現9次率先搶下3勝0敗的球隊，最終9次都成功封王，奪冠率為100%，若今日龍隊再勝兄弟，將取得系列賽「聽牌」的絕對優勢。前兩戰打完，龍隊2勝0敗、兄弟0勝2敗，若G3由兄弟獲勝，戰績將變成龍隊2勝1敗、兄弟1勝2敗。回顧過去台灣大賽，共有24次2勝1敗紀錄，其中16次順利封王，奪冠機率66.7%，1勝2敗逆襲奪冠機率為33.3%。鋼龍生涯與兄弟交手高達43次，在32人名單中，共有4人對戰打擊率超過3成（30打數以上），其中以曾頌恩打擊率4成為最高，岳政華3成61次之，陳俊秀與高宇杰3成38，曾頌恩、岳政華皆有開轟紀錄。此外，雖然宋晟睿對戰打擊率只有2成68，但對鋼龍敲出2轟為全隊最多。羅戈來台3年與龍隊交手17次，生涯對戰防禦率僅1.64。龍隊主力打者對羅戈相當「苦手」，劉基鴻對戰打擊率僅1成11為全隊最低， 朱育賢1成28、郭天信2成44、李凱威2成33。唯獨張政禹對羅戈頗有心得，生涯37次交手敲出18安，對戰打擊率高達4成86，是羅戈必須警戒的打者。投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：緯來電視網MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網