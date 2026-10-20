中華職棒37年台灣大賽G3今（20）日持續在臺北大巨蛋舉行，手握2勝優勢的味全龍交手2敗的中信兄弟，由鋼龍（Andrew Gagnon）掛帥先發對決羅戈（Nivaldo Rodriguez）。若龍隊今日再勝兄弟，將取得3勝0敗的「聽牌」優勢，數據顯示，過去台灣大賽共9次率先搶下3勝0敗的球隊，最終奪冠機率高達100%。《NOWNEWS今日新聞》為您整理中職台灣大賽G3「先發投手、轉播、分析」一次看。
🟡本文重點摘要
📍台灣大賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍味全龍vs中信兄弟基本資訊
📍味全龍vs中信兄弟戰局分析
📍味全龍vs中信兄弟陣容
📍台灣大賽要去哪看？
⚾中職37年台灣大賽賽程
⚾中職全年戰績排名
⚾味全龍vs中信兄弟基本資訊
對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟
比賽時間：10月20日18：35
比賽場地：臺北大巨蛋
先發投手：鋼龍 vs 羅戈
🟡鋼龍本季出賽23場，拿下7勝9敗，防禦率2.31。今年鋼龍與兄弟交手6場，拿下3勝2敗，對戰防禦率1.91。
🟡羅戈本季出賽25場，拿下12勝9敗，防禦率3.33。今年羅戈與龍隊交手5場，拿下3勝，對戰防禦率1.16。
⚾味全龍vs中信兄弟戰局分析
🚩拿下3勝0敗奪冠率100%：過去台灣大賽共出現9次率先搶下3勝0敗的球隊，最終9次都成功封王，奪冠率為100%，若今日龍隊再勝兄弟，將取得系列賽「聽牌」的絕對優勢。
🚩2勝1敗與1勝2敗奪冠率：前兩戰打完，龍隊2勝0敗、兄弟0勝2敗，若G3由兄弟獲勝，戰績將變成龍隊2勝1敗、兄弟1勝2敗。回顧過去台灣大賽，共有24次2勝1敗紀錄，其中16次順利封王，奪冠機率66.7%，1勝2敗逆襲奪冠機率為33.3%。
🚩兄弟4將對鋼龍有一套：鋼龍生涯與兄弟交手高達43次，在32人名單中，共有4人對戰打擊率超過3成（30打數以上），其中以曾頌恩打擊率4成為最高，岳政華3成61次之，陳俊秀與高宇杰3成38，曾頌恩、岳政華皆有開轟紀錄。此外，雖然宋晟睿對戰打擊率只有2成68，但對鋼龍敲出2轟為全隊最多。
🚩張政禹是羅戈最大「天敵」：羅戈來台3年與龍隊交手17次，生涯對戰防禦率僅1.64。龍隊主力打者對羅戈相當「苦手」，劉基鴻對戰打擊率僅1成11為全隊最低， 朱育賢1成28、郭天信2成44、李凱威2成33。唯獨張政禹對羅戈頗有心得，生涯37次交手敲出18安，對戰打擊率高達4成86，是羅戈必須警戒的打者。
⚾味全龍vs中信兄弟陣容
📍味全龍台灣大賽32人名單（總教練：葉君璋）
投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋
內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇
外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉
📍中信兄弟台灣大賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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📍台灣大賽賽程
📍中職全年戰績排名
📍味全龍vs中信兄弟基本資訊
📍味全龍vs中信兄弟戰局分析
📍味全龍vs中信兄弟陣容
📍台灣大賽要去哪看？
|場次
|日期
|時間
|對戰
|場地
|G1
|10月17日
|17：05
|中信兄弟 0：3 味全龍
|大巨蛋
|G2
|10月18日
|17：05
|中信兄弟 1：3 味全龍
|大巨蛋
|G3
|10月20日
|18：35
|味全龍 VS 中信兄弟
|大巨蛋
|G4
|10月21日
|18：35
|味全龍 VS 中信兄弟
|大巨蛋
|G5
|10月23日
|18：35
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G6
|10月24日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|G7
|10月25日
|17：05
|中信兄弟 VS 味全龍
|大巨蛋
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|備註
|1
|味全龍
|120
|67-53-0
|0.558
|台灣大賽
|2
|統一獅
|120
|64-55-1
|0.538
|止步季後挑戰賽
|3
|富邦悍將
|120
|59-61-0
|0.492
|淘汰
|4
|樂天桃猿
|120
|57-61-2
|0.483
|淘汰
|5
|中信兄弟
|120
|56-62-2
|0.475
|台灣大賽
|6
|台鋼雄鷹
|120
|54-65-1
|0.454
|淘汰
對戰組合：味全龍 vs 中信兄弟
比賽時間：10月20日18：35
比賽場地：臺北大巨蛋
先發投手：鋼龍 vs 羅戈
🟡鋼龍本季出賽23場，拿下7勝9敗，防禦率2.31。今年鋼龍與兄弟交手6場，拿下3勝2敗，對戰防禦率1.91。
🟡羅戈本季出賽25場，拿下12勝9敗，防禦率3.33。今年羅戈與龍隊交手5場，拿下3勝，對戰防禦率1.16。
🚩拿下3勝0敗奪冠率100%：過去台灣大賽共出現9次率先搶下3勝0敗的球隊，最終9次都成功封王，奪冠率為100%，若今日龍隊再勝兄弟，將取得系列賽「聽牌」的絕對優勢。
🚩2勝1敗與1勝2敗奪冠率：前兩戰打完，龍隊2勝0敗、兄弟0勝2敗，若G3由兄弟獲勝，戰績將變成龍隊2勝1敗、兄弟1勝2敗。回顧過去台灣大賽，共有24次2勝1敗紀錄，其中16次順利封王，奪冠機率66.7%，1勝2敗逆襲奪冠機率為33.3%。
🚩兄弟4將對鋼龍有一套：鋼龍生涯與兄弟交手高達43次，在32人名單中，共有4人對戰打擊率超過3成（30打數以上），其中以曾頌恩打擊率4成為最高，岳政華3成61次之，陳俊秀與高宇杰3成38，曾頌恩、岳政華皆有開轟紀錄。此外，雖然宋晟睿對戰打擊率只有2成68，但對鋼龍敲出2轟為全隊最多。
🚩張政禹是羅戈最大「天敵」：羅戈來台3年與龍隊交手17次，生涯對戰防禦率僅1.64。龍隊主力打者對羅戈相當「苦手」，劉基鴻對戰打擊率僅1成11為全隊最低， 朱育賢1成28、郭天信2成44、李凱威2成33。唯獨張政禹對羅戈頗有心得，生涯37次交手敲出18安，對戰打擊率高達4成86，是羅戈必須警戒的打者。
📍味全龍台灣大賽32人名單（總教練：葉君璋）
投手（15人）：李超、陳禹勳、林柏佑、黃暐傑、蔣銲、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、伍鐸、陳冠偉、曹祐齊、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手（3人）：林辰勳、蔣少宏、姚冠瑋
內野手（8人）：朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、李展毅、劉基鴻、拿莫．伊漾、石翔宇
外野手（6人）：陳子豪、郭天信、王順和、張祐銘、曾聖安、張祐嘉
📍中信兄弟台灣大賽32人名單（總教練：平野惠一）
投手（15人）：魏碩成、鄭凱文、江忠城、李振昌、勝騎士、羅戈、鄭浩均、菲力士、余謙、蔡齊哲、曾品洋、呂彥青、陳琥、謝榮豪、伍立辰
捕手（3人）：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰
內野手（8人）：張士綸、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手（6人）：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、林志綱、宋晟睿、岳政華
⚾季後挑戰賽要去哪看？
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
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